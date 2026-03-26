Nicaragua vs Rusia, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

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Nicaragua Rusia, amistoso internacional, en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Nicaragua afronta un nuevo desafío internacional en esta fecha FIFA de marzo al medirse ante Rusia, en un amistoso que marcará el inicio de una nueva etapa para la Azul y Blanco. En un escenario exigente y lejos de casa, el equipo nicaragüense buscará dar señales de crecimiento y comenzar a construir su camino rumbo al Mundial 2030.

Nicaragua llegó a Rusia con la intención de iniciar un nuevo proceso tras no haber logrado la clasificación al Mundial 2026. Bajo la conducción interina de Otoniel Olivas, la Azul y Blanco vuelve a la actividad con el objetivo de renovar su plantel y dejar atrás lo ocurrido en 2025, cuando terminó en el último lugar del Grupo C que compartió con Haití, Honduras y Costa Rica, resultado que provocó la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa como entrenador.

Por su parte, Rusia afronta este compromiso en un contexto particular, ya que se encuentra sancionada por la FIFA y la UEFA desde febrero de 2022, lo que le impide disputar competiciones oficiales y la obliga a jugar únicamente partidos amistosos. Desde septiembre de ese año, el conjunto europeo ha mantenido una buena racha, con apenas una derrota en noviembre de 2025 ante Chile por 2-0, y un balance reciente que incluye seis victorias, tres empates y solo esa caída.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Nicaragua y Rusia

El encuentro entre Nicaragua y Rusia está programado para el viernes 27 de marzo a las 10:30 horas y se disputará en el Kranodar Stadium, en la ciudad de Krasnodar, Rusia. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de NicaSports.

Posibles alineaciones: así jugarían Nicaragua y Rusia

Se estima que Otoniel Olivas y Valery Karpin elegirán las siguientes formaciones:

Nicaragua: Alyer López; Josué Quijano, Justing Cano, Christian Reyes, Óscar Acevedo; Jason Coronel, Marlon López; Juan Barrera, Jacob Montes, Byron Bonilla; y Jonathan Moncada. DT: Otoniel Olivas.

Rusia: Matvei Safonov; Ilya Vakhaniya, Viktor Melekhin, Ruslan Litvinov, Aleksandr Silyanov; Ivan Oblyakov, Nail Umyarov, Danil Prutsev; Maksim Glushenkov, Nikolay Komlichenko y Aleksandr Golovin. DT: Valery Karpin.

Nicaragua vs Rusia: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según la inteligencia artificial, en este caso, el favoritismo es mucho más claro. Rusia, incluso sin competir oficialmente desde hace tiempo, mantiene un nivel superior en cuanto a estructura, ritmo y calidad de jugadores. Nicaragua, que está iniciando un nuevo proceso y viene de un ciclo irregular, llega más en etapa de reconstrucción que de competencia directa. Por eso, el análisis previo marca a Rusia como amplio favorito, en un partido que para la Azul y Blanco puede servir más como aprendizaje que como resultado inmediato.

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