Saprissa vs Firpo, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión play-in vuelta, goles y resultado en directo

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Formaciones del Saprissa vs Firpo, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Deportivo Saprissa ni Luis Ángel Firpo cuentan con futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este partido de vuelta de los play-in de la Copa Centroamericana 2026. Hernán Medford y Marvin Solano eligieron las siguientes alineaciones iniciales para el Saprissa vs Firpo:

– Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Joseph Mora; Andrey Soto, Alberth Barahona; Gerson Torres, Mariano Torres, Luis Paradela; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

– Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Diego Flores; Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Diego Ortez; Víctor García y Styven Vásquez. DT: Marvin Solano.