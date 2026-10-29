Saprissa vs Firpo, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión play-in vuelta, goles y resultado en directo
Saprissa y Firpo definen al equipo clasificado a la Copa de Campeones Concacaf 2027.
DESCANSO
Saprissa 1-0 Firpo | ¡Final del primer tiempo en la Cueva! Saprissa se marcha al descanso con ventaja de 1-0 sobre Luis Ángel Firpo gracias al gol de Gerson Torres, una diferencia que, por ahora, le da el boleto a la Concachampions 2027. Los morados están al frente en el marcador global, pero la serie sigue abierta: un empate de los pamperos cambiaría la clasificación a favor del conjunto salvadoreño por el criterio de gol de visitante. ¡Quedan 45 minutos decisivos en el Ricardo Saprissa!
Dos minutos más de juego
Saprissa 1-0 Firpo | El árbitro del partido decide que se jueguen dos minutos más en este primer tiempo. El Saprissa quiere aprovechar su buen momento y marcar un gol que le de más aire.
¡Gol anulado al Saprissa!
Saprissa 1-0 Firpo | El Deportivo Saprissa llegaba al segundo gol, pero una mano de Luis Paradela evitó que el local ampliara el marcador. Pudo ser un golpe letal para el Firpo.
Saprissa busca el segundo
Saprissa 1-0 Firpo | El equipo de Hernán Medford encuentra huecos en la defensa del Firpo y quiere lastimar una vez más antes del cierre del primer tiempo. Buenos minutos del equipo local en su casa.
Firpo tiene que animarse
Saprissa 1-0 Firpo | Con la apertura del marcador se tiene que animar el Firpo. El equipo visitante está en desventaja en la serie y tiene que empezar a buscar el empate. Los de Medford quieren aprovechar para liquidar el partido con un contraataque.
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL SAPRISSA!!!!
Saprissa 1-0 Firpo | Gerson Torres abre el marcador para Deportivo Saprissa tras aprovechar un error del portero Felipe Amaya. El extremo aprovechó la mala salida del rival tras un centro y empujó el balón a la portería para el 1-0.
Primera aproximación del Firpo
Saprissa 0-0 Firpo | Se animó el visitante por primera vez en el partido. Víctor García sacó un fuerte remate con su pierna derecha, pero su tiro fue muy desviado y no generó preocupación al portero Abraham Madriz.
¡GOL ANULADO AL SAPRISSA!
Saprissa 0-0 Firpo | Gerald Taylor convertía un golazo para abrir el marcador, pero estaba en fuera de juego cuando recibió el pelotazo de Fidel Escobar. El extremo había ingresado al área y definido de manera extraordinaria, pero estaba un paso adelantado.
¡Lo tuvo Saprissa!
Saprissa 0-0 Firpo | Primera aproximación clara del Saprissa. Gerson Torres logró desnivelar, envió un buen centro, pero el cabezazo de Newton Williams se fue por encima del travesaño. La más clara del partido hasta el momento, aunque no hubo participación del arquero Felipe Amaya.
Firpo resiste sin problemas
Saprissa 0-0 Firpo | Medford eligió a Gerson Torres y Luis Paradela para desnivelar por los costados, pero no logran vencer a la defensa del Firpo, que se muestra sin fisuras en la primera parte del partido.
Saprissa no logra lastimar
Saprissa 0-0 Firpo | Complicado el ataque del Saprissa para vulnerar a la defensa del Firpo. Faltan situaciones de gol en estos primeros 10 minutos de juego.
Firpo se anima
Saprissa 0-0 Firpo | El equipo de Marvin Solano no se achica a pesar de ser visitante y está luchando en el medio campo y evita que Saprissa juegue con tranquilidad. No es una tarea fácil para los de Medford.
Saprissa controla el balón
Saprissa 0-0 Firpo | El equipo de Hernán Medford se hace cargo del control del juego en los primeros instantes, pero todavía no hay situaciones de gol para abrir el marcador en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.
¡INICIÓ DEL JUEGO EN COSTA RICA!
¡Arranca el partido en la Cueva! Saprissa y Luis Ángel Firpo ya disputan la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana 2026. Tras el 0-0 de la ida, los morados necesitan ganar para asegurar su boleto a la Concachampions 2027, mientras que los pamperos avanzarán con una victoria o un empate con goles en los 90 minutos. ¡Todo por decidir en el Ricardo Saprissa!
Formaciones del Saprissa vs Firpo, al momento: así salen al partido de hoy
Ni Deportivo Saprissa ni Luis Ángel Firpo cuentan con futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este partido de vuelta de los play-in de la Copa Centroamericana 2026. Hernán Medford y Marvin Solano eligieron las siguientes alineaciones iniciales para el Saprissa vs Firpo:
– Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Joseph Mora; Andrey Soto, Alberth Barahona; Gerson Torres, Mariano Torres, Luis Paradela; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.
– Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Diego Flores; Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Diego Ortez; Víctor García y Styven Vásquez. DT: Marvin Solano.
¿A qué hora juega Saprissa vs Firpo y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 28 de octubre?
Saprissa recibe a Luis Ángel Firpo este miércoles 28 de octubre a las 18:30 horas de Costa Rica y El Salvador, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, por la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. El encuentro se podrá ver en Centroamérica por ESPN y Disney+, con una suscripción que incluya la transmisión deportiva. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con el resultado, los goles y las principales incidencias.
Últimos resultados y antecedentes del Saprissa vs Firpo
El antecedente más reciente entre Saprissa y Firpo es el empate 0-0 del pasado 21 de octubre, en la ida del play-in disputada en el estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Saprissa o Firpo
Ni Saprissa ni Luis Ángel Firpo han ganado la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo de clubes que comenzó en 2023. Alajuelense conquistó las primeras tres ediciones, correspondientes a 2023, 2024 y 2025, y llegó a la competencia de 2026 como tricampeón defensor. Por lo tanto, ambos equipos tienen cero títulos en este certamen; los trofeos obtenidos en otras competiciones regionales no forman parte de este palmarés.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 reúne a 20 equipos distribuidos en cuatro grupos de cinco. Cada club disputa cuatro partidos en la primera fase, dos como local y dos como visitante, y los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final. Las eliminatorias se juegan a ida y vuelta: los cuatro semifinalistas aseguran su clasificación a la Concachampions 2027, mientras los cuatro eliminados en cuartos disputan el play-in por otros dos boletos. El campeón regional accede directamente a los octavos de final del torneo continental.
¡Saprissa vs Firpo, por el boleto a la Concachampions 2027!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Saprissa vs Firpo en Claro Sports! Esta noche se define un boleto a la Concachampions 2027 en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, donde Saprissa y Firpo disputan la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana 2026. Tras el empate 0-0 en El Salvador, Saprissa buscará hacerse fuerte ante su afición, mientras Firpo intentará dar el golpe en territorio costarricense. La serie está abierta y cada gol puede cambiar el destino de la clasificación: sigue aquí el resultado en vivo, las anotaciones y todas las incidencias del encuentro.