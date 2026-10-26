Mbappé y Yamal, los ‘ya merito’ del Balón de Oro: así presumían sus opciones de ganar

Los futbolistas del Real Madrid y Barcelona habían expresado sus aspiraciones de conquistar el premio, pero el inglés terminó por imponerse en la votación

Mbappé y Messi se quedan cerca de nueva cuenta | Claro Sports

Kylian Mbappé y Lamine Yamal tendrán que esperar al menos un año más para conquistar su primer Balón de Oro. Los dos futbolistas que han protagonizado buena parte de la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona volvieron a quedarse sin el reconocimiento individual más importante del fútbol, después de que Harry Kane fuera elegido ganador de la edición 2026 durante la ceremonia celebrada este lunes 26 de octubre en Londres.

Mbappé terminó en el segundo lugar de la votación, mientras que Lamine Yamal ocupó la tercera posición, un resultado que dejó al delantero del Bayern Munich por encima de dos de los principales candidatos al premio. Ambos habían manifestado durante los meses anteriores que contaban con los argumentos suficientes para conquistar el galardón, pero sus aspiraciones quedaron nuevamente pendientes.

La historia tuvo un significado distinto para cada uno. Yamal acumuló su segundo año consecutivo entre los dos grandes protagonistas de la elección, después de haber terminado como subcampeón en 2025, cuando Ousmane Dembélé se llevó el reconocimiento. Mbappé, por su parte, mejoró el séptimo puesto que consiguió en aquella edición y alcanzó la posición más alta de su carrera en el Balón de Oro, aunque nuevamente quedó sin el trofeo.

Mbappé estaba convencido de que 2026 podía ser su año para ganar el Balón de Oro

El delantero del Real Madrid había mostrado su confianza en septiembre, cuando fue cuestionado sobre sus posibilidades de conseguir el galardón. Mbappé consideraba que su rendimiento individual, especialmente durante el Mundial 2026, lo colocaba entre los principales aspirantes, después de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

“He hecho mucha historia en la competición más importante del deporte; es un buen año para ganar el Balón de Oro“, declaró el futbolista francés el 7 de septiembre, en una conferencia de prensa previa al compromiso de Champions League contra el Inter de Milán. Sus palabras reflejaban la confianza que tenía en los méritos acumulados durante la temporada.

Mbappé profundizó en sus aspiraciones durante una entrevista concedida a la radio francesa RFI. El atacante reconoció que no conquistar el reconocimiento representaría una decepción deportiva, aunque aclaró que el premio no se había convertido en una obsesión. “He tenido un buen año, un gran año a nivel individual”, expresó al defender su candidatura.

El francés también destacó sus registros goleadores en las principales competencias y sostuvo que sus actuaciones debían tener un peso importante en la elección. Sin embargo, la votación terminó por favorecer a Harry Kane, quien completó una temporada de alta producción ofensiva con el Bayern Munich y sumó los títulos nacionales conquistados por el conjunto alemán.

Lamine Yamal también se veía como ganador: “Este año me lo merecería yo”

La confianza tampoco faltó en el discurso del futbolista del Barcelona. Lamine Yamal había expresado públicamente que merecía conquistar el Balón de Oro 2026, respaldado por sus actuaciones con el conjunto azulgrana y por la conquista del Mundial con España, un título que consideraba determinante para fortalecer sus aspiraciones.

“Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado“, aseguró el extremo español durante una entrevista con Jorge Valdano para el programa Universo Valdano, cuyas declaraciones comenzaron a difundirse en septiembre. El futbolista también colocó a Mbappé entre los jugadores que consideraba más destacados del mundo.

Yamal volvió a pronunciarse sobre el reconocimiento días después, cuando explicó que su estilo de juego representaba uno de sus principales argumentos. “He ganado el Mundial y eso me da un plus“, declaró el 23 de septiembre, convencido de que sus actuaciones con España y Barcelona podían llevarlo a conquistar el trofeo por primera vez.

El jugador de 19 años también había dejado claro que una nueva derrota en la votación no modificaría sus objetivos. “Si no gano el Balón de Oro, al año que viene tengo que ganarlo“, manifestó en aquella entrevista, una declaración que ahora adquiere relevancia después de finalizar tercero en la clasificación de 2026.

Harry Kane se impone y deja pendiente el sueño de Mbappé y Yamal

La ceremonia terminó por reconocer la temporada de Harry Kane, quien conquistó su primer Balón de Oro a los 33 años, después de una campaña en la que destacó por sus registros goleadores con el Bayern Munich y la selección inglesa. El delantero también recibió el reconocimiento al mejor goleador del año, por lo que cerró la gala con dos premios individuales.

Para Mbappé y Yamal, el resultado representa una nueva oportunidad perdida, aunque ambos continúan entre los principales nombres del fútbol internacional. El francés alcanzó por primera vez el segundo lugar de la votación, mientras que el español volvió a quedar entre los tres primeros, una diferencia que mantiene abierta su disputa por el reconocimiento individual.

El Balón de Oro 2026 terminó con Kane como ganador y con dos candidatos que habían hablado abiertamente de sus posibilidades de conquistar el premio. Mbappé deberá continuar su búsqueda después de mejorar su posición de 2025, mientras que Yamal tendrá que esperar otra edición para intentar convertirse en uno de los ganadores más jóvenes de la historia del galardón.

Te puede interesar: