¿Son mejores que Luis Díaz? Los jugadores rankeados por encima del colombiano en el Balón de Oro

Un total de 11 atacantes estuvieron por encima de Luis Díaz en el ranking del Balón de Oro 2026.

Luis Díaz en el Balón de Oro | Reuters/Matthew Childs

La gala del Balón de Oro se llevó todos los reflectores este lunes 26 de octubre. A nivel masculino, Luis Díaz fue la representación colombiana. Los mejores jugadores del mundo y las leyendas del balompié a lo largo de toda la historia se dieron cita en el London Palladium Theatre ubicado en Londres, Inglaterra.

La primera temporada del guajiro de 29 años con la camiseta del Bayern Munich fue una completa locura. En 51 partidos que logró disputar, ‘Lucho’ convirtió 26 goles y otorgó 23 asistencias. Dejando un saldo total de 49 participaciones en goles en los 51 juegos que disputó.

No obstante, el último torneo que entra en la decisión de quien ganará el Balón de Oro es la Copa Mundial de la FIFA 2026. Justamente, la cita orbital no fue el mejor certamen para Luis Díaz y eso ha perjudicado su lucha por estar en las grandes posiciones de este Balón de Oro. El colombiano fue posicionado en la casilla número 24 del ranking de esta gala.

Los 23 futbolistas mejor rankeados que Luis Díaz

Harry Kane: delantero inglés del Bayern Munich. Kylian Mbappé: delantero francés del Real Madrid. Lamine Yamal: delantero español del FC Barcelona. Rodri: volante español del FC Barcelona. Lionel Messi: delantero argentino del Inter Miami. Khvicha Kvaratskhelia: delantero georgiano del Paris Saint Germain. Ousmane Dembélé: delantero francés del Paris Saint Germain. Erling Haaland: delantero noruego del Manchester City. Michael Olise: delantero francés del Bayern Munich. Fabián Ruiz: volante español del Paris Saint Germain. Jude Bellingham: volante inglés del Real Madrid. Pau Cubarsí: defensor central español del FC Barcelona. Achraf Hakimi: lateral derecho del Paris Saint Germain. Vitinha: volante portugués del Paris Saint Germain. Declan Rice: volante inglés del Arsenal. Ferran Torres: delantero español del Paris Saint Germain. Vinicius Jr: extremo brasileño del Real Madrid. Marc Cucurella: lateral izquierdo español del Real Madrid. Joao Neves: volante portugués del Paris Saint Germain. Willian Pacho: defensor central brasileño Gabriel Magalhães: defensor central brasileño del Arsenal. Lautaro Martínez: delantero argentino del Inter de Milán. Nuno Mendes: lateral izquierdo portugués del Paris Saint Germain.

Ahora bien, viendo los atacantes que estuvieron por encima de Luis Díaz fueron, Lautaro Martínez, Vinicius Jr, Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane. Definitivamente hay un par que a priori no habría discusión para estar arriba del colombiano, pero otros dejan un par de dudas.

Lautaro Martínez

El delantero argentino de 29 años es un estandarte del Inter de Milán y tuvo un papel destacado con goles más que importantes para la Selección Argentina en el Mundial 2026. A nivel de clubes disputó 41 partidos, anotó 22 goles y otorgó seis asistencias. Dejando un saldo total de 28 participaciones en goles en los 41 juegos donde tuvo acción. Cifra que esta por debajo de las 49 participaciones de Luis Díaz.

Vinicius Jr

El extremo brasileño de 26 años viene de una temporada más que fluctuante con un Real Madrid que vivió un proceso de renovación. En ese 2025-2026, Vinicius Jr acumuló 36 participaciones en goles en 53 partidos jugados. Todo eso distribuido en 22 goles y 14 asistencias. Un nuevo futbolista que quedó arriba de Luis Díaz con cifras menores a las del colombiano.

Ferran Torres

El delantero español de 26 años se llevó todos los reflectores al anotar el gol que le dio el título del Mundial 2026 a la Selección de España. En la temporada 2025-2026 vistiendo la camiseta del FC Barcelona registró 21 goles y tres asistencias en 49 partidos jugados. Es decir, un total de 24 participaciones en goles. Una vez más, una cifra menos a la del extremo de la Selección Colombia.

Khvicha Kvaratskhelia

El extremo georgiano de 25 años rompió todas las marcas con el Paris Saint Germain. Su regate se ha convertido en algo casi que imbatible para cada una de las defensas del fútbol europeo. Con la camiseta del bicampeón de la UEFA Champions League, Khvicha Kvaratskhelia acumuló 19 goles y 11 asistencias en 48 partidos jugados. Increíblemente, cifras que no están ni cerca de las de Luis Díaz.

Michael Olise

Siendo compañeros en el Bayern Munich e integrando una de las delanteras más letales del fútbol mundial. Michael Olise no solamente se ha ganado el respeto de todos los hinchas ‘bávaros’, sino de todos los futboleros en el mundo. Con 24 años, el francés disputó un total de 52 partidos, anotó 22 goles y asistió en 31 ocasiones. Dejando un saldo de 53 participaciones en goles en 52 juegos, una auténtica locura.

Lionel Messi

El astro argentino de 39 años vive una nueva etapa de su carrera deportiva desde su arribo al Inter de Miami. Una situación que para muchos lo podrían completamente por fuera de un posible nuevo galardón. Con la camiseta del equipo estadounidense registró 33 partidos disputados, 29 goles y 15 asistencias. Es decir, 44 participaciones en goles en 33 juegos. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta el nivel de liga en la que se encuentra competiendo esta leyenda del fútbol mundial.

Ousmane Dembélé

El actual Balón de Oro, todavía sigue con un nivel bastante superlativo. Pese a un par de lesiones que le han quitado un poco de regularidad, los números del francés de 29 años son espectaculares. En 30 partidos dejó un saldo de 20 goles y 11 asistencias. Un ítem no comparable con el de Luis Díaz debido a su gran diferencia en juegos disputados.

Erling Haaland

Con nada más 26 años, el delantero noruego sigue rompiendo todos los récord en cuanto a celebraciones en el Manchester City se refiere. En el 2025-2026 jugó 52 partidos, anotó 38 tantos y otorgó nueve asistencias. 47 participaciones en goles lo dejan como el delantero centro más letal del momento.

Kylian Mbappé

El número 10 del Real Madrid ha llegado a la ‘casa blanca’ para marcar historia y sus actuaciones hacen fiel reflejo a ello. 42 goles y siete asistencias en 44 partidos disputados con los ‘merengues’, lo dejan con más participaciones en goles que partidos jugados. Un verdadero ‘killer’.

Lamine Yamal

La estrella del FC Barcelona y nuevo 10 del equipo culé, también ha demostrado todo su potencial en la última temporada. Ahora bien, pese a haber ganado la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lamine Yamal quedó en deuda en cuanto a su rendimiento individual. Sin embargo, a nivel de clubes no hay duda alguna de su importancia e influencia en el juego. Con solo 19 años, en 45 partidos registró 24 goles y 18 asistencias. Dejando así un saldo total de 42 participaciones en goles.

Harry Kane

Otro de los compañeros de Luis Díaz en el Bayern Munich. El delantero inglés de 33 años tuvo una temporada más que memorable. En este 2025-2026 los números de Harry Kane fueron extraordinarios. 61 goles y siete asistencias en 51 partidos jugados. Es decir, solamente con su cantidad de goles supera por 10, el número de partidos disputados.

Los mejores resultados para Colombia en el Balón de Oro

La posición número 24 del Luis Díaz obtenida en el ranking del Balón de Oro 2026, no entra en las mejores de un futbolista colombiano en este escalafón. Radamel Falcao García sigue siendo el mejor futbolista ‘cafetero’ en este ámbito con su quinta posición en 2012.

Posición °17: Luis Díaz (2022).

Luis Díaz (2022). Posición °5: Falcao García (2012).

Falcao García (2012). Posición °6: Faustino Asprilla (1993).

Faustino Asprilla (1993). Posición °8: James Rodríguez (2014).

James Rodríguez (2014). Posición °11: Falcao García (2013).

Te puede interesar: