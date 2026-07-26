Alianza vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 1

El encuentro marcará el debut de Diego Arias con los ‘Amix’ tras su salida de Atlético Nacional.

Alianza vs Fortaleza, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Alianza vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy 26 de julio de 2026?

Este duelo, a disputarse en el Armando Maestre de Valledupar, tendrá su pitazo inicial este domingo a las 6:10 de la tarde (hora COL) con el arbitraje de Jonathan Ortiz. Usted podrá ver este juego por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol.

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Así forma Alianza: Johan Wallens; Israel Alba, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza, Déinner QUiñones; Wiston Fernández, Yeiner Londoño y Cristian Vergara. DT: Camilo Ayala.

Así forma Fortaleza: Cristian Santander; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Juan Camilo Castillo; Leonardo Pico, Sebastián Navarro, Santiago Vivas; Ítalo Montaño, Jhon Solís y Teun Wilke. DT: Diego Arias.

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Según la inteligencia artificial, hay una inclinación hacia el cuadro de casa, necesitado por debutar con victoria ante su público en la capital vallenata. Del otro lado, los ‘Amix’, aunque están bien trabajados, podrían tardar un poco en encontrar la mejor versión.

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