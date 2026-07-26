La pieza que faltaba: Luis Quiñones brilla en América de Cali

El reciente fichaje del América de Cali, Luis Quiñones, fue la gran figura del equipo caleño en la victoria ante Internacional de Bogotá.

Luis Quiñones con América de Cali | Vizzor

El debut de América de Cali en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, los dirigidos por David González brillaron de principio a fin. El equipo rojo de la capital del Valle del Cauca venció por dos goles a cero a Internacional de Bogotá. Luis Quiñones, Tomás Ángel y Yeison Guzmán, fueron los más destacados.

América de Cali fue infinitamente superior a Internacional de Bogotá. Solamente con dos de sus seis nuevos fichajes para este segundo semestre en cancha. Los ‘escarlatas’ mostraron una cara muy interesante. Un equipo que no le costó tener la iniciativa, posesión y el favoritismo de su lado.

Más allá de que los goles llegaron gracias a Tilman Palacios y Yeison Guzmán, Luis Quiñones fue quien se llevó todos los reflectores. En una ‘mechita’ que los últimos años había brillado por la mala toma de decisiones de sus atacantes en las zonas de influencia para marcar gol, el nuevo fichaje es una cura para la hinchada caleña.

Luis Quiñones y el salto de calidad del ataque de América

Una asistencia, un penal provocado, un remate, 34 de 54 pases acertados, un pase clave, siete pases en el último tercio, siete de 11 pases largos completados, 100 % de efectividad en sus regates y cuatro recuperaciones, fueron los datos y estadísticas del ex Puebla de México.

Pese a sus 35 años, Luis Quiñones demostró que está más que vigente. El extremo que supo portar la camiseta de Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla hace más de 10 años, entiende los momentos y circunstancias de las situaciones que se le plantean en el partido.

Su buena toma de decisiones en las zonas de peligro del América de Cali le permitieron a los ‘escarlatas’ tener mucha más efectivada, profundidad y seguridad con el balón en los pies. Saber cuando encarar, apoyarse o filtrar el balón no solamente se entrena, sino que también se gana con la experiencia y Luis Quiñones ha demostrado ser esa pieza que faltaba para engranar una maquina caleña.

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