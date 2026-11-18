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La Selección Mexicana consiguió su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-27 después de vencer 1-0 a Jamaica en Monterrey. Un gol de Jesús ‘Tecatito’ Corona permitió igualar 3-3 el marcador global y avanzar por el criterio de goles de visitante. Rafael Márquez consiguió su primera victoria como entrenador del Tricolor después de cinco encuentros sin ganar, aunque el funcionamiento del equipo y los abucheos de la afición dejaron temas por analizar de cara a las semifinales, donde México enfrentará a Estados Unidos en marzo de 2027.

En una nueva emisión de Peloteando, el morning show de Claro Sports, se analizará la clasificación de México, el desempeño de los futbolistas y los aspectos que deberá corregir Rafael Márquez antes del Final Four. El programa también abordará el regreso de la NFL a México con el enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

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