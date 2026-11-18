Chile vs Colombia despertó el interés de la audiencia nacional. Conoce qué canal se quedó con la preferencia de los colombianos y cómo le fue en rating.

Chile vs Colombia, fecha FIFA | Raul BRAVO / AFP.

La transmisión del partido entre Chile y Colombia despertó el interés de los aficionados, quienes eligieron sus canales y plataformas de preferencia para seguir cada detalle del compromiso. La audiencia colombiana se inclinó por una opción televisiva para acompañar a la Tricolor, en una jornada que volvió a poner de manifiesto la expectativa que genera la Selección Colombia entre los televidentes del país.

Si me compartes cuál fue el canal más visto y las cifras de audiencia, puedo darle un enfoque más periodístico, destacando la preferencia de los colombianos y el comportamiento del rating.

Rating en Colombia del 17 de noviembre de 2026, según CNC:

Yo Me Llamo – Caracol TV | 18,32% Gol Caracol, Chile vs Colombia – Caracol TV | 16,22% ¿En qué Lío Me Metí?- Caracol TV | 10,36% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,72% Masterchef Celebrity – RCN | 8,47% Gol Caracol, previa Chile vs Colombia – Caracol TV | 7,54% Ciudad Lejana – Caracol TV | 6,98% Alas Rotas – Caracol TV | 6,70% Ana de Nadie – RCN | 6,51% Noticias Caracol AM – Caracol TV | 5,03%

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias compañías se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. Se define bajo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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