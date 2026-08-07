Cruz Azul vs NYCFC en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 2
La Máquina y el conjunto neoyorquino llegan con tres puntos después de ganar en su debut y se enfrentan en un duelo directo de la Fase Uno
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Cruz Azul afrontará su segundo compromiso de la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto ante New York City FC, en uno de los partidos que puede comenzar a definir las posiciones de clasificación rumbo a los Cuartos de Final. Los dos equipos llegan con tres puntos después de ganar en su presentación, por lo que el encuentro en Harrison, Nueva Jersey, representa una oportunidad para dar un paso importante en la Fase Uno.
La Máquina comenzó el torneo con una victoria por 1-0 frente al Philadelphia Union, en un encuentro disputado en Subaru Park. José Paradela marcó el único gol apenas al minuto 3, después de una asistencia de Omar Campos, mientras Kevin Mier sostuvo la ventaja durante la reacción del cuadro estadounidense. El guardameta colombiano registró tres atajadas y Cruz Azul resistió una segunda parte en la que Philadelphia generó 11 disparos.
El resultado también confirmó el buen momento del conjunto dirigido por Joel Huiqui. Cruz Azul ha ganado cinco de sus últimos seis partidos oficiales y, aunque el funcionamiento frente a Philadelphia dejó aspectos por corregir, consiguió su primera victoria en tiempo reglamentario desde la expansión del formato de Leagues Cup. Huiqui reconoció después del encuentro que el resultado era importante y que todavía existían aspectos por mejorar.
New York City FC tampoco cedió terreno en su presentación. El equipo de Pascal Jansen venció 2-0 a Santos Laguna con goles de Tayvon Gray y Nico Cavallo, ambos en la segunda mitad. Matt Freese fue una de las figuras con seis atajadas y mantuvo su portería en cero en un encuentro en el que Santos tuvo oportunidades para modificar el marcador. El triunfo dejó al cuadro de la MLS con la misma cantidad de puntos que Cruz Azul antes de su enfrentamiento directo.
Fecha, horario y dónde ver en vivo el Cruz Azul vs NYCFC de la Leagues Cup 2026
El Cruz Azul vs New York City FC se disputará el domingo 9 de agosto de 2026 a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 19:30 ET. El escenario será el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, casa provisional de NYCFC para sus encuentros de esta edición del torneo. El club estadounidense confirmó desde la publicación de su calendario que sus tres partidos de la Fase Uno ante Santos Laguna, Cruz Azul y Necaxa se celebrarían en ese inmueble.
Para México, el encuentro podrá verse en vivo por Apple TV e Imagen Televisión. Leagues Cup informó que los 62 partidos de la edición 2026 estarán disponibles a nivel mundial a través de Apple TV, mientras que Imagen tendrá una selección de encuentros de la Fase Uno. Para Estados Unidos, el choque también aparece programado en Univision y FS1.
- Partido: Cruz Azul vs New York City FC
- Fecha: domingo 9 de agosto de 2026
- Hora: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Estadio: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey
- Dónde ver en México: Apple TV e Imagen Televisión.
Alineaciones probables del Cruz Azul vs NYCFC para la jornada 2 de la Leagues Cup 2026
Después de ganar su primer encuentro, Cruz Azul podría mantener buena parte de la estructura utilizada durante el inicio del torneo. Sports Illustrated contempla un sistema con Kevin Mier como portero y una línea defensiva integrada por Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús “Chiquete” Orozco y Omar Campos. José Paradela volvería a ser uno de los nombres a seguir después de marcar el tanto del triunfo sobre Philadelphia.
- Posible alineación de Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; José Paradela, Erik Lira, Agustín Palavecino; Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez. Joel Huiqui también cuenta con alternativas como Nicolás Ibáñez y Luka Romero, quienes ingresaron desde el banquillo durante el encuentro contra Philadelphia.
Del otro lado, Pascal Jansen podría apostar por una base similar a la que derrotó a Santos. Matt Freese partiría como titular después de ser una de las figuras de la primera jornada, acompañado por jugadores como Tayvon Gray, James Sands, Andrés Perea, Agustín Ojeda y Bénie Traoré. Gray, además, viene de marcar el primer tanto frente al conjunto lagunero.
- Posible alineación del New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Max Murray, James Sands, Nico Cavallo; Jonathan Shore, Kevin O’Toole, Andrés Perea; Agustín Ojeda, Malachi Jones y Bénie Traoré.
Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Cruz Azul vs NYCFC
El partido tendrá un ingrediente adicional porque será el primer enfrentamiento oficial entre Cruz Azul y New York City FC, según la previa publicada por Sports Illustrated. No existe, por tanto, un historial directo entre ambas instituciones que permita establecer una tendencia, aunque los dos llegan en un momento favorable después de abrir la Leagues Cup con victoria y portería en cero.
Cruz Azul registra en sus cinco encuentros más recientes un triunfo 1-0 ante Philadelphia Union, derrota 3-2 contra Atlante, victoria 3-1 sobre Toluca, triunfo 2-1 frente a Puebla y victoria 3-2 ante Atlético de San Luis. La Máquina ha ganado cuatro de esos cinco compromisos y llega con el impulso del 1-0 conseguido en su debut internacional.
NYCFC, por su parte, viene de superar 2-0 a Santos Laguna, empatar 1-1 con Toronto FC, vencer 3-1 a Chicago Fire, derrotar 2-1 al Columbus Crew y caer 2-1 ante Nashville SC. El conjunto neoyorquino solamente perdió uno de sus últimos cinco partidos y marcó en cuatro de ellos, además de mantener el cero frente a Santos gracias, en buena medida, a las intervenciones de Freese.
El formato hace todavía más relevante el resultado. Cada club disputa tres partidos contra rivales de la liga contraria y solamente los cuatro mejores equipos de Liga MX y los cuatro mejores de MLS avanzan a los Cuartos de Final. Una segunda victoria dejaría a cualquiera de los dos equipos con seis puntos antes de la última fecha y, en el caso de Cruz Azul, el propio sitio oficial del torneo señaló que otro triunfo lo colocaría en una posición muy favorable dentro de la clasificación mexicana.
Pronósticos y momios del Cruz Azul vs NYCFC: ¿quién es favorito y cuánto paga?
Los momios disponibles en caliente.mx colocan a Cruz Azul como ligero favorito para imponerse durante los 90 minutos. La victoria del equipo mexicano paga +120, mientras que el empate está colocado en +250 y el triunfo de New York City FC aparece en +170. Las líneas reflejan un encuentro relativamente equilibrado, aunque con una pequeña ventaja para La Máquina.
Momios caliente.mx: Cruz Azul +120 | Empate +250 | New York City FC +170. Las cuotas pueden modificarse conforme se acerque el inicio del encuentro. El escenario también coincide con el momento de ambos clubes: Cruz Azul llega con cuatro victorias en sus cinco partidos más recientes y NYCFC solamente tiene una derrota durante ese mismo número de compromisos.
Sobre el papel, Cruz Azul aparece ligeramente por delante en las apuestas, pero el factor de localía y el buen momento de Matt Freese equilibran el panorama para New York City FC. Ambos debutaron con victoria, ambos mantuvieron su portería en cero y los dos llegan con la posibilidad de colocarse muy cerca de los Cuartos de Final, por lo que la jornada 2 presenta uno de los cruces más parejos del calendario de Leagues Cup.