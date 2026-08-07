América vs Portland Timbers en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 2

América y Portland Timbers llegan con triunfo en su debut y buscan acercarse a la clasificación en la jornada 2 de la Leagues Cup 2026

América vs Portland Timbers, en vivo online | Claro Sports

América afronta su segundo compromiso de la Leagues Cup 2026 con la misión de mantener el paso perfecto tras vencer 3-1 al San Diego FC. El equipo de Guillermo Almada resolvió el encuentro desde el primer tiempo gracias a una gran actuación de Brian Rodríguez, quien marcó un gol y repartió dos asistencias para Erick Sánchez e Isaías Violante.

Del otro lado estará Portland Timbers, que protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada al imponerse 5-2 al Puebla. El conjunto de la MLS aprovechó un cierre explosivo del primer tiempo para encaminar el triunfo con un doblete de Cole Bassett, además de los tantos de Ariel Lassiter y David da Costa.

Con ambos clubes llegando con tres puntos, el duelo en Providence Park puede resultar determinante en la lucha por los primeros puestos y por un boleto a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el América vs Portland Timbers de la Leagues Cup 2026

El partido entre América y Portland Timbers se disputará este domingo 9 de agosto en el Providence Park de Portland, Oregon, correspondiente a la jornada 2 de la Leagues Cup 2026. El silbatazo inicial está programado para las 20:25 horas del centro de México. En México, el encuentro podrá verse en televisión abierta por Canal 5 e Imagen Televisión, además del MLS Season Pass de Apple TV.

Alineaciones probables del América vs Portland Timbers para la jornada 2 de la Leagues Cup 2026

América repetiría gran parte del equipo que superó a San Diego FC, con Brian Rodríguez como principal referente ofensivo tras participar directamente en los tres goles del debut.

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Portland Timbers también apunta a mantener la base del once que goleó al Puebla, con Cole Bassett, David da Costa y Ariel Lassiter como las principales armas ofensivas.

Portland Timbers: James Pantemis; Brandon Bye, Finn Surman, Kamal Miller, Jimer Fory; Diego Chará; Ariel Lassiter, Cole Bassett, David da Costa, Kristoffer Velde; Kevin Kelsy.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados América vs Portland Timbers

América y Portland Timbers se han enfrentado en dos competencias oficiales recientes. Su primer cruce fue cuartos de final de la Concacaf Champions League 2021, cuando empataron 1-1 en el partido de ida. En la vuelta, las Águilas se impusieron 3-1 para avanzar a las semifinales del torneo, camino que posteriormente las llevó a disputar la final del certamen.

El antecedente más reciente corresponde a la Leagues Cup 2025. Aquella noche igualaron nuevamente 1-1 en el tiempo reglamentario, pero América ganó la tanda de penales para quedarse con el punto extra. El resultado terminó siendo decisivo, ya que Portland quedó eliminado de la fase de clasificación por diferencia de goles y el conjunto azulcrema tampoco logró avanzar a la siguiente ronda.

En esta edición ambos llegan tras ganar en la jornada inaugural. América derrotó 3-1 a San Diego FC, mientras que Portland goleó 5-2 al Puebla, por lo que el vencedor dará un paso importante rumbo a la clasificación.

Pronósticos y momios del América vs Portland Timbers: ¿quién es favorito y cuánto paga?

América parte como favorito para llevarse la victoria de acuerdo con los momios de Caliente.mx. El triunfo del conjunto dirigido por Guillermo Almada paga -106, reflejando el buen momento que atraviesa tras su liderato en el Apertura 2026 y el sólido debut en la Leagues Cup.

El empate ofrece una cuota de +260, mientras que una victoria de Portland Timbers paga +225. Aunque el equipo estadounidense contará con la ventaja de jugar en casa y viene de marcar cinco goles frente al Puebla, las casas de apuesta consideran ligeramente superior al conjunto azulcrema para este compromiso.

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