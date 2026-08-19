Marathón vs Alianza, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Marathón y Alianza por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2026.

Marathón Alianza, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al duelo de Marathón vs Alianza! Los dos equipos se encuentran este miércoles en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula para disputar una nueva jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026. El partido tiene implicaciones directas en la lucha por los cuartos de final, por lo que ambos llegan con la necesidad de sumar.

Marathón llega con cuatro puntos y todavía no conoce la derrota en el torneo. El conjunto hondureño debutó con un empate 0-0 ante Herediano en Costa Rica y después consiguió un triunfo 3-0 sobre Antigua GFC en territorio guatemalteco. Un nuevo triunfo podría acercarlo a la siguiente ronda, aunque para asegurar su clasificación en esta jornada también necesita que Herediano no consiga vencer a Real Estelí.

Alianza afronta su último partido de la fase de grupos con seis puntos y la clasificación en sus manos. El cuadro salvadoreño registra dos victorias y una derrota, por lo que un triunfo en San Pedro Sula le permitirá avanzar a los cuartos de final. Entre sus futbolistas a seguir está Leonardo Menjívar, quien acumula 10 faltas recibidas en la competencia y comparte ese registro con Yairo Moreno y Javier Murillo.

Transmisión en vivo, Marathón vs Alianza por la Copa Centroamericana 2026 (Exclusivo para Estados Unidos)

¿A qué hora juega Marathón vs Alianza y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 19 de agosto de 2026?

El encuentro entre Marathón y Alianza se disputará el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Francisco Morazán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Marathón vs Alianza, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Marathón ni Alianza cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Silvio Rudman y Roberto Pompei no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Marathón : Jonathan Rougier; Carlos Argueta, Javier Rivera, Henry Figueroa, Jose Aguilera; Damin Ramírez, Tomás Sorto, Brian Farioli; Carlos Pérez, Nicolás Messiniti y Yairo Moreno. DT : Silvio Rudman.

: Jonathan Rougier; Carlos Argueta, Javier Rivera, Henry Figueroa, Jose Aguilera; Damin Ramírez, Tomás Sorto, Brian Farioli; Carlos Pérez, Nicolás Messiniti y Yairo Moreno. : Silvio Rudman. Alianza: Danilo Joya; Bryan Tamacas, William Parra, Julio Sibrián, Nelson Rodríguez; Leonardo Menjívar, Narciso Orellana, Moris Aguirre; David León, Matías Mier y Juan Portillo. DT: Roberto Pompei.

Últimos resultados y antecedentes del Marathón vs Alianza

Marathón y Ailanza se enfrentaron en una sola oportunidad en su historia.

27 de agosto de 2024 | Marathón 1-0 Alianza | Copa Centroamericana 2024

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Marathón vs Alianza

Ni Marathón ni Alianza han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde la creación de su formato actual en 2023. Ambos clubes todavía buscan dar el salto en el torneo regional y tampoco han conseguido superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, campeón de las ediciones 2023, 2024 y 2025, por lo que FAS y Verdes intentan escribir por primera vez su nombre entre los ganadores del certamen.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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