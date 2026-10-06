Alex Padilla se perfila para ser titular de México ante Chile en el cierre de la Fecha FIFA

Márquez también analiza las cargas de Johan Vásquez y Orbelín Pineda antes de definir su once ante Chile

Alex Padilla sería el elegido por Rafael Márquez para defender la portería de México ante Chile, en el cuarto y último partido de la Fecha FIFA. Claro Sports pudo saber que el guardameta del Athletic Club tendría su debut con la Selección Mexicana mayor, después de permanecer en la banca durante los primeros tres compromisos de esta concentración.

La decisión forma parte de una evaluación más amplia que realiza el cuerpo técnico, que también debe administrar las cargas físicas de jugadores que han acumulado muchos minutos. Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Orbelín Pineda aparecen entre los futbolistas cuya disponibilidad debe analizarse antes de definir el once para el cierre de la gira.

Alex Padilla, el elegido para debutar con la Selección Mexicana

Alex Padilla es actualmente el elegido por Rafa Márquez para iniciar ante Chile. La posibilidad representaría su primera aparición con el Tricolor mayor y completaría la evaluación que el cuerpo técnico ha realizado en la portería durante esta Fecha FIFA, donde ya tuvo actividad Óscar ‘El Gato’ García ante Perú y Raúl ‘Tala’ Rangel ante Colombia y Estados Unidos, este último encuentro dejando grandes dudas luego de dos errores que se reflejaron en el marcador.

El guardameta es de origen vasco-mexicano y desarrolló su formación futbolística en la cantera del Athletic Club de Bilbao, una institución con una tradición reconocida en la formación de porteros. Padilla vivió siete años en México durante su infancia, etapa que contribuyó a su vínculo con el país y desarrolló su admiración por Guillermo Ochoa. “A mi mamá siempre le pedía que me comprara las camisetas de Memo“, reconoció en una entrevista con los medios de la selección en septiembre de 2024.

Realizó prácticamente toda su formación deportiva en España. Un antecedente particular de su trayectoria ocurrió cuando representó a la Selección sub 19 de España en un partido amistoso ante México. En aquel encuentro coincidió con Carlos Álvarez, actual futbolista del América. Además, Padilla ya sabe lo que es jugar en la Liga MX, donde llegó en enero de 2025 para defender los colores de los Pumas de la UNAM en calidad de préstamo.

Rafa Márquez debe administrar las cargas antes de Chile

La posible titularidad de Padilla llega en medio de una evaluación que va más allá de la portería. El cuerpo técnico también analiza qué futbolistas pueden repetir después de haber disputado partidos completos o acumulado una cantidad importante de minutos.

Uno de los casos es el de Johan Vásquez, considerado una de las principales opciones de México en la defensa central. El zaguero disputó 90 minutos recientemente, por lo que existe la posibilidad de que Márquez valore darle descanso o mantenerlo en el once.

En el lateral izquierdo, Jesús Gallardo disputó medio tiempo y aparece como una de las principales alternativas disponibles. Del otro lado está Dagoberto, quien todavía no ha tenido minutos durante esta concentración y podría recibir una oportunidad.

Orbelín Pineda, uno de los jugadores con mayor desgaste

Otro futbolista que requiere atención especial es Orbelín Pineda, quien ha tenido participación constante durante la Fecha FIFA. El mediocampista fue titular ante Perú y Estados Unidos, además de ingresar como suplente frente a Colombia. Esa continuidad lo convierte en uno de los jugadores que llega con mayor carga de minutos al último compromiso.

La decisión de Márquez deberá equilibrar la necesidad de competir por un buen resultado ante Chile con la administración física de un plantel que ha afrontado varios partidos y traslados en un periodo reducido.

México y los futbolistas que tuvieron procesos con otras selecciones

La presencia de Padilla también abrió una conversación sobre los jugadores que han tenido algún vínculo previo con otros representativos nacionales.

Durante el análisis en Jugando Claro se recordó el caso de Obed Vargas, quien representó a Estados Unidos en categorías inferiores e incluso disputó un Mundial juvenil antes de formar parte de la Selección Mexicana mayor.

También aparecen casos como Germán Berterame, quien tuvo participación con selecciones juveniles de Argentina; Álvaro Fidalgo, quien pasó por las categorías menores de España; Julián Quiñones, que representó a Colombia, y Brian Gutiérrez, quien tuvo participación con Estados Unidos.

Estas historias forman parte de la diversidad de perfiles que Márquez debe gestionar dentro de un grupo que busca consolidarse durante este nuevo proceso.

Padilla busca aprovechar la oportunidad ante Chile

La posible titularidad de Alex Padilla representaría una nueva oportunidad para que Márquez observe a uno de sus porteros antes de los siguientes compromisos de la Selección Mexicana.

El guardameta llegaría al partido con el respaldo de su formación en el Athletic Club y con una historia particular por su vínculo con México y España. Si finalmente recibe la titularidad, el duelo ante Chile marcará un momento importante dentro de su proceso con el Tricolor.