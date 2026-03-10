Falcao García y su regreso con Millonarios: le apunta a enfrentar a Atlético Nacional

El Tigre ya va a completar un mes de recuperación y el tiempo estimado le daría para jugar frente al Verdolaga.

El momento de Millonarios está cumpliendo con creces las expectativas que se tienen a partir de la llegada de Fabián Bustos como director técnico. El triunfo frente a Cúcuta Deportivo en la jornada 10 reafirmó el alza en el nivel y el aumento de las probabilidad de clasificar a los cuartos de final del campeonato liguero.

Sin dudas, Rodrigo Contreras se erige como el mejor fichaje de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, mostrando una gran versatilidad para definir y enorme aporte al juego grupal en el frente ataque. No obstante, la afición sigue de cerca la información con respecto a Falcao García y el momento para volverlo a ver en cancha.

El ídolo albiazul ya va a cumplir un mes sin jugar, desde aquel partido frente a Llaneros en el que una lesión muscular lo llevó a retirarse al término del primer tiempo. Su presencia en el banquillo de suplentes durante el duelo frente a Alético Nacional en la fase preliminar de la Copa Sudamericana llevaba a pensar en que volvería a la competencia frente a Cúcuta, pero su ausencia de la convocatoria dejó a muchos desubicados.

Bustos se encargó de dar claridad sobre el tema, explicando que se resintió levemente del problema y que eso ha llevado a que se tenga que dar una nueva espera con él. El estratega argentino detalló que serán entre seis y 10 días más para que Falcao quede completamente recuperado y pueda ser tenido en cuenta.

Ese lapso proporcionado ya una cosa fija: el Tigre no va viajar con el equipo para medirse a Boyacá Chicó en Tunja el próximo sábado. En ese momento, se estarán cumpliendo cinco días de la previsión dada por el director técnico. A lo que se le estaría apuntando entonces es a que Falcao pueda reaparecer frente a Nacional, esta vez por liga en la jornada 12, partido a jugarse en El Campín el martes 17 de marzo.

No obstante, ese duelo frente al Verdolaga llegará cuando vayan ocho días y todo dependerá de que su evolución se haya dado en tiempos óptimos como para no arriesgarlo a una nueva dificultad física. A fin de cuentas, el calendario empezará a ser más exigente cuando se dé comienzo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la primera semana de abril.

Ya ubicado en el bombo 2, Millonarios espera por el sorteo que se realizará el 19 de marzo y donde conocerá a los rivales con lo que tendrá que luchar por un cupo a los octavos de final del certamen continental. Se hará necesario que el cuerpo técnico diseñe un plan para repartir cargas entre la competencia internacional y la liga local.

Próximos partidos de Millonarios

14 de marzo: visita a Boyacá Chicó.

visita a Boyacá Chicó. 17 de marzo: recibe a Atlético Nacional.

recibe a Atlético Nacional. 21 de marzo: visita a Once Caldas.

visita a Once Caldas. 30 de marzo: recibe a Fortaleza.

