Andrea Pirlo en los Mundiales: el cerebro de la Italia campeona en Alemania 2006

El italiano, número 93 en el ranking de Claro Sports, fue figura clave en el título mundial de la Azzurra y dejó una huella imborrable en Berlín

“No siento presión. Me importa un bledo. Pasé la tarde del domingo 9 de julio de 2006 en Berlín durmiendo y jugando a la PlayStation. Por la noche, salí y gané el Mundial”. Es Andrea Pirlo, cerebro de la Italia campeona del Mundial de Alemania 2006. Si la Azzurra acabó con una sequía de 24 años sin levantar la Copa del Mundo fue, en gran parte, gracias a su elegante mediocampista. El arquitecto de un título que lo coloca en el lugar 93 en el recuento de los 100 jugadores que más marcaron la historia de los Mundiales en Claro Sports.

Nacido en Flero, Brescia, el 19 de mayo de 1979, el ex futbolista italiano disputó tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; sin embargo, fue en territorio alemán donde firmó la actuación que lo convirtió en referente de la Azzurra y en protagonista de una de las conquistas más recordadas del fútbol internacional.

En Alemania 2006, Pirlo llegó con 27 años y se consolidó como el eje del mediocampo italiano. Fue titular en los siete partidos del torneo y disputó todos los minutos en la fase de grupos: 90 ante Ghana, donde marcó un gol en el triunfo 2-0; 90 frente a Estados Unidos, con una asistencia en el empate 1-1; y 90 contra República Checa, en la victoria 2-0 que aseguró el pase a octavos.

En las rondas de ‘matar o morir’ mantuvo su regularidad. Jugó 90 minutos ante Australia en el 1-0 de octavos, 68′ frente a Ucrania en el 3-0 de cuartos y 120′ en la semifinal contra Alemania, donde dio una asistencia en el 2-0 logrado en tiempo extra. En la final ante Francia también disputó 120 minutos, aportó una asistencia en el 1-1 y abrió la tanda de penaltis, que Italia ganó 5-3 para proclamarse campeona del mundo.

“Era mi primer Mundial, así que tenía un deseo increíble de poder hacerlo de la mejor manera; estaba listo para esto”, declaró en entrevista exclusiva con IKONIA para su colección NFT en nftpirlo.com. Aquella preparación se tradujo en cifras concretas: un gol y tres asistencias en el torneo, además de convertirse en el máximo asistente del Mundial.

Su influencia fue reconocida con premios individuales. Fue elegido mejor jugador del partido ante Ghana, frente a Alemania en semifinales y en la final contra Francia. También integró el XI ideal del certamen y recibió el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del torneo, solo por detrás de Zinedine Zidane (Francia) y Fabio Cannavaro (Italia).

Sobre la final en Berlín, Pirlo dejó varios testimonios. En su autobiografía ‘Pienso, luego juego’ escribió: “No siento presión. Me importa un bledo. Pasé la tarde del domingo 9 de julio de 2006 en Berlín durmiendo y jugando a la PlayStation. Por la noche, salí y gané el Mundial”.

Andrea Pirlo, pilar de Italia en Alemania 2006 | Claro Sports

“Te das cuenta de que eres campeón del mundo, has alcanzado el sueño que tenías de niño”

La final presentó un guion de película. El Estadio Olímpico de Berlín fue el escenario de un juego en el que los galos se adelantaron al minuto siete vía penalti de Zidane, antes de que los entonces dirigidos por Marcello Lippi igualaran al 18′ con un cabezazo de Marco Materazzi… con asistencia de Pirlo incluida. “Fue un tiro de esquina… (Marco) Materazzi fue bueno al entrar y meterla dentro”, recordó el mítico dorsal 21 en la mencionada entrevista con IKONIA.

La definición por penaltis también quedó marcada en su memoria. “Cuando llegan los penaltis, te juegas el Mundial. Hay un poco de todo: tensión, miedo y unas ganas de ganar que van más allá de todo. Fui el primero en tirar, lo que fue una gran responsabilidad porque tirar el primer penalti nunca es fácil. Decidí tirarlo al centro pensando que el portero se lanza hacia un lado u otro, difícilmente se queda quieto”, relató.

Un abrir y cerrar de ojos después, Italia campeona del mundo. Un sueño cumplido para Pirlo: “Te das cuenta de que eres campeón del mundo, has alcanzado el sueño que tenías de niño. Es la victoria de toda la nación. Sabes que has hecho feliz a todo un pueblo y llevado una alegría que faltaba desde hacía muchos años. Es la victoria más importante para un jugador, para un chico que sueña con ser futbolista; siempre será la victoria más importante”.

Los números de Andrea Pirlo en los Mundiales

Tras el título en 2006, Pirlo volvió a disputar el Mundial en Sudáfrica 2010, donde fue suplente en los dos primeros partidos y jugó 34 minutos en la eliminación ante Eslovaquia. En Brasil 2014 actuó como capitán en el debut, disputó los tres encuentros de fase de grupos y, tras la eliminación, puso fin a su etapa con la selección italiana, con la que acumuló 116 partidos internacionales. Alemania 2006 permanece como el punto más alto de su trayectoria mundialista y la razón por la que integra la lista histórica de Claro Sports.

Mundiales jugados: 3 (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014)

3 (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014) Partidos jugados: 11 (7 en Alemania 2006, 1 en Sudáfrica 2010 y 3 en Brasil 2014)

11 (7 en Alemania 2006, 1 en Sudáfrica 2010 y 3 en Brasil 2014) Goles: 1 (vs Ghana en Alemania 2006)

1 (vs Ghana en Alemania 2006) Asistencias: 3 (vs Estados Unidos, Alemania y Francia en Alemania 2006)

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Andrea Pirlo aparece en el puesto 93 de la lista de los 100 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo, continuando con el conteo que reconoce a las figuras más influyentes del torneo. El mediocampista italiano se suma a nombres como Carlos Alberto (94), Bebeto (95), Arjen Robben (96), Rudi Völler (97), Sergio Busquets (98), Diego Forlán (99) y Eden Hazard (100), consolidando su lugar entre los futbolistas que dejaron huella en la máxima cita del fútbol mundial, cuando faltan 93 días para que se lleve a cabo el Mundial 2026 que organizan en conjunto, México, Canadá y Estados Unidos.

Te puede interesar: