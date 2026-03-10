La advertencia de Hugo Lloris al Alajuelense antes de la serie de Concachampions

El arquero de LAFC habló del peligro manudo y del objetivo para el partido de ida.

Hugo Lloris, capitán de LAFC | RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

La Copa de Campeones de Concacaf 2026 entra en su fase decisiva y uno de los duelos más atractivos de los octavos de final será el que enfrente a LAFC y a la Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto angelino recibirá este martes a los manudos en el BMO Stadium con la intención de tomar ventaja en la serie, aunque desde el club estadounidense advierten que el rival costarricense será un desafío complejo.

El LAFC llega en un gran momento bajo la dirección técnica del portugués Marc Dos Santos, quien reemplazó a Steve Cherundolo. El equipo ha tenido un inicio de temporada sólido tras vencer al Inter Miami en su debut en la MLS, superar al Real España de Honduras con un contundente global de 7-1 en la ronda previa de Concachampions y sumar triunfos ante Houston Dynamo y FC Dallas en la liga.

Sin embargo, en el plantel angelino no subestiman a Alajuelense. El arquero francés Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia en 2018, dejó un mensaje claro antes del partido de ida. El experimentado guardameta señaló que la clave del equipo será mantener la consistencia y recordó que en torneos internacionales cualquier detalle puede cambiar el rumbo de una eliminatoria.

“La clave será mantener la consistencia. Es un partido de la Copa de Campeones; no importa el rival. Queremos obtener un buen resultado para viajar luego a Costa Rica en una posición favorable”, afirmó Lloris en conferencia de prensa, dejando claro que el objetivo del LAFC es llegar con ventaja al partido de vuelta.

Desde el banquillo también existe respeto por el conjunto rojinegro. Marc Dos Santos recordó que cada serie tiene un contexto diferente y que el equipo costarricense puede ser peligroso si logra aprovechar errores. “Cada encuentro tiene su propia historia. Van a intentar aprovechar nuestros errores y jugar en transición, así que tendremos que estar muy atentos”, explicó el entrenador.

El futbolista, Malcon Pilone, presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial.



Será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo de recuperación será de un aproximado de 9 meses. pic.twitter.com/dFkOWQwUF9 — Alajuelense (@ldacr) March 10, 2026

Por su parte, Alajuelense afronta la serie con ilusión, aunque también con algunas bajas importantes en su plantilla. El equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez llega motivado tras sus recientes triunfos ante Cartaginés y San Carlos en el Clausura 2026, pero deberá sobreponerse a las lesiones, entre ellas la del mediocampista Malcolm Pilone, quien estará fuera varios meses por una grave lesión de rodilla.

La serie se abrirá en Los Ángeles y se definirá el próximo 17 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde los manudos buscarán dar la sorpresa frente a uno de los clubes más fuertes de la MLS. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final para enfrentar al vencedor del cruce entre Cruz Azul y Monterrey.

Te puede interesar –