Cruz Azul enfrenta un mes de locura: América, Messi, Monterrey y Toluca pondrán a prueba a Joel Huiqui

El campeón del fútbol mexicano tendrá un calendario exigente en las próximas semanas, con cuatro rivales de alto nivel y un título internacional en juego

El duro calendario que le espera a Huiqui y el Cruz Azul | Imago7

Cruz Azul está a punto de entrar en una etapa que puede marcar el rumbo de su Apertura 2026. La Máquina, actual campeona del fútbol mexicano, tendrá por delante una serie de partidos ante algunos de los equipos que también aspiran a pelear por los primeros lugares, además de una final internacional frente al Inter Miami de Lionel Messi.

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega a este tramo con 12 puntos en siete jornadas y ubicado en el sexto lugar de la clasificación. El margen de error comienza a reducirse, pues el conjunto cementero necesita sumar para evitar perder posiciones y llegar a la parte decisiva del campeonato con una ubicación favorable.

América, el primer examen para Cruz Azul

El calendario comenzará con uno de los partidos más importantes de la temporada. El sábado 12 de septiembre, Cruz Azul recibirá al América en el Clásico Joven, un encuentro que tendrá un peso especial por el momento que atraviesan ambos clubes.

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La Máquina llega después de vencer 1-0 a Santos Laguna con un gol de José Paradela al minuto 89. Ese triunfo permitió recuperar terreno en la clasificación, pero ahora el equipo tendrá que demostrar que puede mantener la regularidad frente a un rival que aspira a los primeros puestos.

Para Huiqui será también una prueba importante como entrenador. El estratega asumió la responsabilidad del proyecto y consiguió llevar a Cruz Azul al campeonato del Clausura 2026. Ahora tendrá que demostrar que el equipo puede sostener ese nivel cuando aumente la exigencia.

El Inter Miami y Lionel Messi aparecen en el camino

Apenas cuatro días después del Clásico Joven llegará un partido con un premio diferente. El miércoles 16 de septiembre, Cruz Azul viajará para enfrentar al Inter Miami en la Campeones Cup, torneo que enfrenta al campeón de la Liga MX con el ganador de la MLS.

El duelo representará una oportunidad para que La Máquina agregue otro trofeo a sus vitrinas. Enfrente estará el conjunto de Lionel Messi, por lo que el compromiso tendrá también una dimensión internacional para los futbolistas de Huiqui.

Cruz Azul no tendrá tiempo para recuperarse del desgaste emocional y físico del Clásico Joven antes de afrontar este desafío. La capacidad del plantel para competir en partidos consecutivos será uno de los primeros indicadores de lo que puede ofrecer durante este periodo.

Monterrey y Toluca completan una semana de alta exigencia

Después del compromiso ante Inter Miami, Cruz Azul deberá regresar rápidamente a la Liga MX. El sábado 19 de septiembre visitará a Monterrey, otro equipo que forma parte de la pelea habitual por los primeros lugares del campeonato.

El calendario no dará tregua, porque una semana después, el sábado 26 de septiembre, La Máquina recibirá al Toluca. El conjunto mexiquense llega como uno de los equipos más competitivos del fútbol mexicano, después de conquistar títulos de Liga MX, Concacaf y Leagues Cup en su actual etapa.

En cuatro partidos, Cruz Azul enfrentará a América, Inter Miami, Monterrey y Toluca. Son compromisos que permitirán medir al campeón mexicano ante rivales de diferentes características y determinar si el equipo puede mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Pumas será el último reto de esta serie

Aunque habrá algunos días más de descanso, el siguiente desafío de esta etapa llegará el domingo 11 de octubre, cuando Cruz Azul visite a Pumas. El partido cerrará una secuencia de encuentros que puede resultar determinante para la posición del equipo en la tabla.

Para entonces, la Máquina tendrá una fotografía mucho más clara de su verdadero nivel. Los resultados ante América, Monterrey, Toluca y Pumas podrían acercarlo a los primeros puestos o complicar su camino hacia la fase final, mientras que la Campeones Cup le ofrecerá la posibilidad de sumar un campeonato internacional.

El reto para Huiqui será administrar un plantel que tendrá que responder en diferentes escenarios y con poco margen para dejar puntos en el camino. Ser campeón del Clausura 2026 ya forma parte de la historia reciente del club; ahora deberá demostrar que aquel título puede ser el comienzo de un proyecto competitivo y no su punto más alto.

Las próximas semanas, por eso, representan mucho más que una serie de partidos importantes. América, Inter Miami, Monterrey, Toluca y Pumas serán una prueba directa para el Cruz Azul de Joel Huiqui, un equipo que tiene la posibilidad de reafirmar sus aspiraciones, pelear por otro título y demostrar que está preparado para defender el lugar que consiguió como campeón del fútbol mexicano.

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