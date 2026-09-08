¿Vuelve el Chino Huerta? Pumas podría recuperar piezas ante DE ENFRENTAR AL León

Los universitarios también recupera a Álvaro Angulo antes de una seguidilla que incluye visitas ante Chivas y Atlas

Chino Huerta acelera su regreso y apunta a reaparecer con Pumas ante León. Imago 7

Pumas volverá a la actividad este jueves 10 de septiembre ante León en Ciudad Universitaria, después de la derrota 2-0 sufrida frente a Tijuana el pasado 28 de agosto.

El encuentro contra La Fiera estaba programado originalmente para el 6 de septiembre, pero fue reprogramado para las 21:00 horas del día 10. Esteban Solari y su cuerpo técnico han aprovechado estos días para trabajar en el funcionamiento colectivo y recuperar futbolistas de cara al siguiente tramo del Apertura 2026.

La caída ante Tijuana dejó aspectos por corregir en el conjunto universitario, que ha centrado sus entrenamientos en el modelo de juego que busca implementar Solari. Además, el técnico podría recuperar alternativas que habían quedado fuera por problemas físicos.

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César ‘Chino’ Huerta y Álvaro Angulo aparecen entre las principales novedades antes del compromiso frente a León.

César Huerta apunta a reaparecer ante León

Huerta ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros y busca estar disponible para el partido en Ciudad Universitaria. Su evolución abre la posibilidad de que tenga sus primeros minutos, aunque su participación dependerá de la valoración del cuerpo técnico y de las condiciones en las que llegue al encuentro.

La incorporación del atacante representaría una alternativa más para la ofensiva universitaria, que intentará mejorar después de quedarse sin anotar frente a Tijuana. Solari deberá determinar si Huerta está listo para ser considerado desde el inicio o si su regreso se producirá de manera gradual.

Álvaro Angulo supera el esguince de rodilla

Álvaro Angulo también se acerca a su regreso después de recuperarse de un esguince en la rodilla derecha que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un mes.

El futbolista vuelve a estar entre las opciones de Solari, aunque será el entrenador quien determine si lo utiliza frente a León o administra su reincorporación.

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Contar con Huerta y Angulo ampliaría las variantes de Pumas antes de una serie de compromisos que exigirá profundidad en la plantilla universitaria. El duelo contra León servirá para evaluar los ajustes realizados por el equipo y el estado de los futbolistas que buscan recuperar protagonismo.

Chivas y Atlas esperan a Pumas después de León

Después de recibir a La Fiera, los universitarios tendrán una doble visita a tierras tapatías para enfrentar de manera consecutiva a Chivas y Atlas.

La secuencia obligará a Solari a administrar su plantilla y definir variantes para tres compromisos que se disputarán en un periodo reducido.

La recuperación de Huerta y Angulo podría darle mayor margen para realizar modificaciones y distribuir minutos conforme avance el calendario.

El reto inmediato será León. A partir de ese encuentro, Pumas buscará trasladar a la cancha el trabajo realizado en los entrenamientos y encontrar continuidad antes de sus visitas a Guadalajara.

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