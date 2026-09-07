Batista no podrá contar con Manfred Ugalde en Costa Rica: ¿Por qué no juega?

El delantero llegará a este período internacional atravesando un momento goleador con el Spartak de Moscú.

Bocha Batista, entrenador de los ticos | IG: fedefutbolcrc

Fernando Batista tendrá que resolver un problema en el ataque antes del estreno de Costa Rica en la Liga de Naciones 2026-2027. Manfred Ugalde no podrá participar en los primeros cuatro encuentros de la Sele, una ausencia que obliga al entrenador a buscar otra fórmula para ocupar el centro de la ofensiva.

El delantero llegará a este período internacional atravesando un momento goleador con el Spartak de Moscú. Ugalde marcó cinco tantos en cuatro partidos con su club, pero no podrá acompañar ese presente con participación inmediata en los compromisos oficiales de Costa Rica.

Su ausencia no está relacionada con una lesión ni con una decisión deportiva de Batista. El atacante todavía debe cumplir una suspensión de cuatro encuentros producto de la expulsión que sufrió ante Honduras en noviembre de 2025. Al tratarse de una sanción aplicable únicamente a partidos oficiales, los amistosos posteriores no redujeron el castigo.

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Los partidos que Costa Rica jugará sin Manfred Ugalde

El calendario establece que Ugalde quedará al margen frente a Curazao, el 24 de septiembre, y Haití, tres días después. Tampoco podrá participar contra Nicaragua el 1.º de octubre ni en el segundo enfrentamiento ante los haitianos, programado para el 4 de octubre.

Batista ya se refirió al escenario que deberá afrontar durante esos encuentros y valoró el rendimiento que viene mostrando el delantero en Europa. “Como entrenador estoy contento por el nivel de los muchachos, el cual está creciendo… a Manfred Ugalde no lo tendremos estos cuatro partidos, lastimosamente”, expresó el seleccionador.

Sin Ugalde, la competencia por un lugar en el ataque queda abierta. Joel Campbell, Josimar Alcócer, Orlando Sinclair, Mayron George, Álvaro Zamora y Alonso Martínez figuran entre los nombres que podrían ofrecerle soluciones al cuerpo técnico, aunque todavía no existe una alineación definida para el debut.

Batista dispone además de futbolistas con perfiles diferentes. Campbell puede desempeñarse en varias posiciones ofensivas, mientras que Sinclair aparece como una alternativa más relacionada con la función tradicional de centrodelantero. Alcócer también llega con producción reciente en Europa, donde acumula tres goles y una asistencia en la temporada de la liga checa.

La ausencia de Ugalde acompañará a Costa Rica durante toda esta primera serie de partidos de la Liga de Naciones. Batista tendrá que encontrar una respuesta desde el primer encuentro ante Curazao y definir quién asumirá una posición que quedará disponible precisamente cuando el atacante del Spartak atraviesa uno de sus mejores momentos goleadores.

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