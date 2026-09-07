Las verdades de Omar Pérez en Santa fe y Selección Colombia: “Me dijeron que me nacionalizara para convocarme”

El ex futbolista de Independiente Santa Fe reveló que quiere ser técnico en el fútbol profesional y que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez lo intentó convocar a la Selección Colombia

Omar Pérez, ídolo de Santa Fe | Vizzor

Se han destapado varios detalles de la carrera como futbolista profesional y actualidad de Omar Pérez. El ídolo de Independiente Santa Fe estuvo en el programa Medio Tiempo de Win Sports y dejo entrever cuáles son sus aspiraciones en este nueva etapa de su vida y un par de situaciones que pocos conocían cuando era jugador profesional.

¿Alguna vez lo llamaron de la Selección Colombia?

“Sí, el ‘Boli’ me dijo que hiciera los papeles que algún día eso me iba a pasar. Yo comencé a hacerlos, pero nunca los terminé y tiempo después Hernán Darío Gómez asumió como director técnico de la Selección Colombia” afirmó Omar Pérez. Esto sucedido para la época del ‘Bollillo’ como entrenador de la ‘tricolor’ en la Copa América de 2011.

Vale la pena recordar que, Omar Sebastián Pérez reside en Colombia desde el año 2004 cuando Junior de Barranquilla se hizo con sus servicios. Desde entonces supo portar las camisetas no solo del ‘tiburón’. También la del Real Cartagena, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Patriotas.

¿Se considera el máximo ídolo del Independiente Santa Fe en toda su historia?

“No, más allá de que por títulos y triunfos puede que sí, creo que hay que darle mérito a Alfonsito Cañón. Él es de la ciudad, hizo mil goles y ganó títulos, hay que darle la posición a él” respondió el ex futbolista argentino. En la actualidad es muy frecuente ver a Omar Pérez y Alfonso Cañón compartiendo en el restaurante del nacido en Santiago del Estereo.

¿Sueña con volver a estar cerca de Santa Fe en algún momento?

“Yo sé que el camino nos volverá a juntar. Yo ya tengo mi licencia para ser director técnico y voy a ser entrenador. El camino me volverá a juntar con Santa Fe, no tengo duda. Estoy orgulloso de lo que he podido hacer en esta otra faceta del deporte, pero ha eso es lo que le estamos apuntando” reveló el ‘gaucho’.

¿Cómo ve a Santa Fe para el partido en Bogotá ante Vasco Da Gama?

“Independiente Santa Fe tiene que hacerse fuerte de local. El jugador número 12 es importantísimo y también tiene que estar. Cuando el rival tiene el balón se siente incómodo, así que hay que salir a ahogar al rival. Que tiren el balón y que no tenga muchos espacios” argumentó Omar Pérez.

¿Qué es lo que más resalta de este Santa Fe?

“Sin duda alguna, lo que más resalto es la jerarquía. Hugo Rodallega, Daniel Torres, Emmanuel ‘El Turro’ Olivera, son jugadores que no solamente liderando bien, sino que contagian a los demás de esa sensación de que se pueden hacer cosas grandes. Eso es importante y hace mucha falta en el fútbol colombiano” afirmó el ídolo ‘cardenal’.

¿Cuál fue el mejor delantero con el que compartió?

“He tenido muchos, pero como no acordarme de Martín Arzuaga. También en Santa Fe el chileno Julio Gutiérrez, nos entendiamos muy bien y hacíamos muchos goles. Lo mismo pasó con Wilson Morelo, ahí también hicimos un par de goles para el equipo” recordó Omar Sebastián Pérez.

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