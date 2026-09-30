Rubén Omar Romano critica las salidas de mexicanos a Europa: “Si vas a Rusia no sirve de nada”

El exfutbolista y director técnico argentino consideró que salir del país no garantiza un crecimiento y que el destino es muy importante para la formación de los jugadores

Rubén Omar Romano habla sobre los jugadores en Europa | Imago7

Rubén Omar Romano, exfutbolista y director técnico argentino con una trayectoria ligada al fútbol mexicano, habló en exclusiva para Peloteando de Claro Sports, luego del partido entre México vs Perú y abrió uno de los debates que rodean al jugador nacional: la necesidad de emigrar a Europa para elevar su nivel. El exmediocampista de clubes como América, León, Necaxa, Puebla, Atlante y Cruz Azul, además de entrenador de equipos como Cruz Azul, América, Santos Laguna, Atlas, Morelia, Pachuca y Mazatlán FC, consideró que salir del país no garantiza un crecimiento y que el destino debe formar parte de la decisión.

La conversación surgió después de que, tras el empate 1-1, Álvaro Fidalgo señalara que una de las vías para que México dé un salto de calidad pasa por aumentar la cantidad de jóvenes que compiten en Europa. Romano coincidió con la idea de buscar experiencias fuera de la Liga MX, aunque puso una condición sobre la mesa: no todas las ligas ofrecen el mismo nivel de competencia, exposición o desarrollo.

Rubén Omar Romano cuestiona algunos destinos europeos para los mexicanos

Para Romano, el objetivo no debe limitarse a colocar jugadores en Europa. El entrenador explicó que la liga, el club y las posibilidades de jugar tienen que evaluarse antes de aceptar una transferencia: “Entiendo que hay que salir a Europa, pero importa mucho a qué lugar. Si vas a ligas como la de Rusia donde no hay mercado ni visibilidad —como le pasa a César Montes o le ocurrió a Luis Chávez— no sirve de nada porque no hay competencia alta.”

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El técnico puso sobre la mesa alternativas que, desde su perspectiva, pueden representar una ruta de formación para futbolistas que todavía necesitan desarrollar aspectos de su juego antes de buscar un club de mayor exigencia: “Sería adecuado enviar jugadores a países como Holanda o Portugal, donde se puede seguir formando al futbolista joven. Si los mandas a destinos como Bélgica para no tener participación, prefiero que se queden en México fortaleciéndose.”

Romano también abordó una de las diferencias que condicionan las negociaciones entre clubes de la Liga MX y equipos europeos: el precio de los futbolistas mexicanos y los salarios que pueden percibir dentro del país.

El precio de los mexicanos, otro obstáculo para emigrar a Europa

De acuerdo con el exentrenador de América y Cruz Azul, el nivel económico del fútbol mexicano puede reducir los incentivos para aceptar una primera aventura en Europa, sobre todo cuando la propuesta implica un salario menor o un proyecto sin garantías de participación.

“El principal impedimento es que el fútbol mexicano es muy caro y se gana muy bien aquí, por lo que el jugador piensa primero en el bienestar familiar. Aunque la mentalidad de arriesgarse es positiva, a veces terminan regresando al no ver avance.”

Para facilitar las transferencias, Romano planteó que los clubes de la Liga MX podrían modificar la forma en que negocian a sus jóvenes. Una de las posibilidades sería aceptar una cantidad inicial menor a cambio de mantener parte de los derechos económicos del futbolista: “Los clubes mexicanos deben entender que deben conservar un porcentaje del pase y vender más barato para facilitar la salida, mientras que el jugador debe elegir destinos donde realmente pueda trascender y fortalecerse.”

Finalmente, el estratega puso como ejemplo a Gilberto Mora, uno de los jóvenes mexicanos que ha despertado interés por su proyección. Para Romano, una eventual salida del futbolista no debería definirse únicamente por la oferta económica, sino por el proyecto que pueda favorecer su desarrollo.