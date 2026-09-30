Rubén Omar Romano confía en Rafa Márquez para enfrentar a Estados Unidos: “México tiene la ventaja”

El exjugador señaló que este partido podría explicar algunas de las decisiones que tomó Márquez en los primeros compromisos de esta Fecha FIFA

Rafa Márquez tendrá ante Estados Unidos una de las primeras pruebas de su nueva etapa al frente de la Selección Mexicana, después de dos partidos que le permitieron observar jugadores y realizar cambios en el equipo. Es por eso que en Claro Sports contamos con la opinión de Rubén Omar Romano, exfutbolista y director técnico con una trayectoria de varias décadas en el fútbol mexicano, quien habló en exclusiva para Peloteando sobre el trabajo del nuevo seleccionador y lo que espera del próximo enfrentamiento ante el rival de Concacaf.

Romano consideró que Márquez cuenta con una base importante después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Para el argentino, ese periodo representa una herramienta para enfrentar aspectos deportivos y de gestión que acompañan el cargo de seleccionador nacional: “A mí me parece muy bien seguir un proyecto con alguien que ya viene conociendo lo que estaba haciendo el equipo en los últimos dos años con Javier Aguirre. Aparte es un tipo con una trayectoria impresionante como futbolista”, explicó.

El estratega también señaló que el duelo ante Estados Unidos podría explicar algunas de las decisiones que tomó Márquez en los primeros compromisos de esta Fecha FIFA, entre ellas modificar por completo su alineación de un partido a otro. Romano interpreta que el técnico mexicano reservó una base con la intención de utilizarla frente al conjunto estadounidense.

“Creo que esto pasa también porque el partido importante es el que viene contra Estados Unidos, y guardó a todos esos jugadores con la idea de poner el once titular para el próximo juego. A mí no me gusta eso, pero son cosas que cada entrenador vive en el día a día y sabe cuál es su idea”, señaló Romano, quien recordó que Márquez todavía se encuentra en una etapa de conocimiento de sus futbolistas.

Estados Unidos, una prueba para Rafa Márquez

El partido también ofrecerá una referencia sobre los ajustes tácticos que Márquez puede aplicar cuando México se mida ante rivales con diferentes características. Romano sostuvo que un entrenador debe modificar su planteamiento cuando el adversario cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias y consideró que el nuevo técnico del Tri tiene la capacidad para hacerlo.

“No, un técnico con capacidad debe tener la flexibilidad de modificar el dibujo táctico dependiendo del rival. Si el rival es superior en figuras e individualidades, no puedes jugarle de igual a igual; cuando reconoces esa jerarquía, tienes que cambiar el esquema. Creo que Rafa Márquez lo entiende perfectamente y lo aplicará”, explicó el exentrenador de América, Cruz Azul y Santos Laguna.

Rubén Omar Romano respalda el proceso de Rafa Márquez | Imago7

Sobre el momento de Estados Unidos, Romano destacó el trabajo realizado bajo la dirección de Mauricio Pochettino y el espacio que el conjunto norteamericano ha dado a nuevas generaciones. “A mí me gustó Estados Unidos al arrancar el Mundial, aunque después cayeron en el momento justo y volvieron al nivel del resto. Nosotros no dimos ese salto y ellos tampoco lo lograron, pero me gustó la forma de jugar al fútbol con Pochettino”, señaló.

Romano coloca a México con ventaja ante Estados Unidos

El argentino puso atención en la cantidad de jóvenes que Estados Unidos ha incorporado a su proceso y anticipó un partido distinto para México: “Estados Unidos creció en ese aspecto y hoy cuenta con mucha gente joven, debutando a varios futbolistas que enfrentarán a México”, declaró durante su participación en Peloteando.

Romano también expresó su lectura sobre el encuentro y consideró que el Tri parte con mejores condiciones si Márquez recupera la base que utilizó en el primero de sus amistosos: “Para mí, el favorito es México. Creo que saldrá con el equipo que jugó el primer partido amistoso y tiene la ventaja”, apuntó.

Sin embargo, el exdirector técnico pidió no perder de vista el proceso que atraviesa Estados Unidos y el trabajo que ha realizado con futbolistas jóvenes: “No obstante, Estados Unidos está haciendo las cosas bien al proyectar jóvenes y sostener un proceso que en su momento les costó no ir a un Mundial. Habrá que ver cómo enfrentan las eliminatorias”, concluyó Romano, quien ve el encuentro como una oportunidad para observar cuánto puede trasladar Márquez de sus primeras semanas de trabajo a un duelo con una exigencia distinta.