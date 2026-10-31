Checo Pérez revela el calvario que vivió antes de la clasificación del GP de México

El piloto de Cadillac saldrá desde la posición 21 del GP de México 2026 tras un fin de semana marcado por problemas físicos y mecánicos

Checo no la ha pasado bien a lo largo del fin de semana | REUTERS/Eloisa Sanchez

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció que los problemas mecánicos y su estado físico complicaron su participación en la clasificación del Gran Premio de México 2026. El piloto de Cadillac quedó eliminado en la Q1 y terminó en la posición 21, por lo que tendrá que buscar una remontada desde el fondo de la parrilla durante la carrera del domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano reveló que sufrió un virus durante el viernes, situación que afectó su preparación y le impidió convivir con los aficionados que acudieron al circuito capitalino. A pesar de las dificultades, Pérez aseguró que mantiene la motivación para competir frente a su público. “Ha sido un fin de semana complicado. Ayer tuve un virus que me tumbó bastante, me tuve que perder estar con los fans, tenía muchas ganas de verlos, pero bueno, tengo muchas ganas de verlos mañana”, declaró después de la clasificación.

La ausencia en las Prácticas Libres 3 representó otro obstáculo para el tapatío, debido a que Cadillac realizó un cambio preventivo de la unidad de potencia de su monoplaza. El trabajo de los mecánicos le impidió completar vueltas cronometradas antes de la clasificación, algo que terminó por afectar la preparación del automóvil. “Hoy perdernos la práctica 3 nos costó muchísimo. La pista cambió mucho de mi referencia de ayer a lo que tuve hoy y una pena, porque creo que era un día donde podíamos hacer algo de diferencia”, explicó.

Checo Pérez señala los problemas que afectaron su clasificación

Pérez detalló que las condiciones del circuito cambiaron considerablemente entre las sesiones de entrenamientos, lo que dificultó encontrar una configuración adecuada sin disponer de la última práctica. “Nunca es ideal perderte la tercera sesión de entrenamientos libres, especialmente en un circuito donde las condiciones han cambiado tanto, con una diferencia de alrededor de 20 grados en la temperatura de la pista”, señaló el piloto mexicano.

El integrante de Cadillac admitió que el equipo no encontró la puesta a punto necesaria para mejorar su posición en la Q1. El tapatío consideró que algunas modificaciones no dieron los resultados esperados y que una diferencia de pocas décimas terminó por impedirle avanzar. “Intentar hacer esos ajustes sobre el papel siempre es muy complicado, muy difícil. Desafortunadamente, creo que nos equivocamos un poco con la puesta a punto y no fue la ideal”, reconoció.

A pesar de la eliminación, Checo consideró que consiguió aprovechar las condiciones de su monoplaza durante su intento de clasificación. El mexicano insistió en que la falta de actividad durante la mañana resultó determinante para su rendimiento. “Me faltaron unas cuantas décimas para estar mucho más arriba y, lamentablemente, creo que perdernos esa tercera sesión de entrenamientos nos terminó costando un poco. Pero, en general, contento con mi vuelta; de todas las circunstancias pudimos sacar el máximo provecho del auto”, afirmó.

Checo Pérez confía en terminar el GP de México y buscar una remontada

De cara a la carrera del domingo, Pérez aseguró que el cambio de motor debe permitirle competir sin nuevos contratiempos mecánicos. El piloto mexicano reconoció que su prioridad es completar la prueba y comenzar a disputar posiciones con sus rivales. “Cambiamos el motor, debemos estar bien y veremos qué podemos hacer para el día de mañana. Tengo confianza en que vamos a terminar y, más que eso, para mí es más importante empezar a pelear”, manifestó.

El tapatío también destacó la importancia de conseguir una buena salida, consciente de que recuperar posiciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez representa un desafío por las dificultades para adelantar. “Simplemente quiero dar lo mejor de mí, intentar tener una buena arrancada y, a partir de ahí, ver qué podemos conseguir. Cualquier cosa puede pasar desde nuestra posición. Si conseguimos una buena arrancada, sabemos que adelantar es muy complicado, así que cualquier cosa puede suceder”, explicó.

Finalmente, Checo Pérez agradeció el respaldo de los aficionados mexicanos y expresó su deseo de reencontrarse con ellos durante la carrera. Después de perderse parte de las actividades del viernes por problemas de salud, el piloto de Cadillac espera cerrar el fin de semana con una actuación que le permita recuperar posiciones. “Un orgullo contar con la mejor afición del mundo, la más educada. Apoyan a todos los pilotos y por el cariño que me dan”, concluyó el mexicano, quien arrancará desde el puesto 21 en el Gran Premio de México 2026.

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