Rugido ‘cardenal’ a nivel continental: Santa Fe es tercero de América y acaricia el Mundial de Clubes 2028

Independiente Santa Fe se quedó con el tercer lugar de la Copa Libertadores y se acerca al Mundial de Clubes Femenino.

Santa Fe, tercero de Libertadores | Foto por RODRIGO BUENDIA / AFP

Terminó la participación de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores de América. El partido por el tercer lugar de la competencia se lo quedó el conjunto ‘cardenal’ tras vencer por cuatro goles a tres a Olimpia de Paraguay. Con goles de Juana Ortegón, Laura Daniela Garavito y un doblete de Marian Zamorano, las ‘leonas’ se convirtieron en el tercer mejor equipo de Sudamérica.

Un total de 98 minutos completamente apasionantes fue lo que vivieron los hinchas de Santa Fe en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. Luego de haber comenzado ganando por dos goles a cero con la extraordinaria actuación de Mariana Zamorano. Las paraguayas reaccionaron y remontaron el marcador.

Sin embargo, el último minuto ha cambiado de nombre para bautizarse como el minuto Santa Fe. Un gran tiro de esquina cobrado por Isabella Díaz, terminó con un tremendo cabezazo de Juana Ortegón y el gol de la victoria para el elenco colombiano. Nuevamente, la número ocho dándole un resultado importante en el último suspiro del partido a su equipo.

Independiente Santa Fe busca clasificarse al Mundial de Clubes 2028

Alcanzado el tercer lugar de la Copa Libertadores de América, las ‘leonas’ no solamente se quedan con el rótulo del mejor tercer equipo de Sudamérica. También se embolsan un total de 250 mil dólares. Así mismo, este resultado le da serias posibilidades al equipo colombiano de estar presentes en el Mundial de Clubes 2028.

Para los equipos miembros de Conmebol en este nuevo campeonato femenino hay dos cupos directos a fase de grupos y uno al repechaje. Los cupos directos se obtienen única y solamente siendo campeón de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, como Corinthians de Brasil fue campeón en 2024 y 2025, abre un nuevo cupo para clasificarse mediante el ranking Conmebol.

Este escalafón de la Conmebol se establece teniendo en cuenta el rendimiento en Copas Libertadores de América. Se miden todos los puntos obtenidos en cada partido y la bonificación de tres puntos por avanzar de ronda en la competencia. Así las cosas, Deportivo Cali, Santa Fe, Olimpia, Cruzeiro y Ferroviaria, están en búsqueda de ese segundo y tercer cupo a la cita orbital.

Ranking de Conmebol para los clubes femeninos

La puja por el segundo y tercer cupo para jugar el Mundial de Clubes 2028 se divide entre dos equipos del Fútbol Profesional Colombiano, dos de Brasil y uno de Paraguay.

Corinthians de Brasil: 67 puntos (ya tiene cupo asegurado). Deportivo Cali de Colombia: 43 puntos. Independiente Santa Fe de Colombia: 37 puntos. Olimpia de Paraguay: 22 puntos. Cruzeiro de Brasil: 21 puntos. Ferroviaria de Brasil: 17 puntos.

Dicho esto, habrá que esperar hasta la siguiente Copa Libertadores para definir los equipos participantes de la nueva competición del fútbol femenino mundial. Si Cruzeiro llegará a quedar campeón de la siguientes dos ediciones, se quedarían con el único cupo faltante a la fase de grupos y ya el ranking definiría quien va al repechaje del certamen.

Te puede interesar: