Cartaginés vs San Carlos en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Cartaginés vs San Carlos, horario y dónde ver, Liga de Costa Rica | Claro Sports

Cartaginés y San Carlos se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro reunirá a dos equipos que buscan mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación. Los brumosos ocupan la segunda posición con 24 puntos, mientras que los norteños se encuentran quintos con 22 unidades. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 20 de septiembre, San Carlos consiguió una victoria por 1-0.

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro llega después de conseguir una histórica clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, tras eliminar a Olimpia con un marcador global de 3-2. Ahora, los brumosos buscarán trasladar ese rendimiento al campeonato nacional, donde ganaron sus seis partidos como locales, con 13 goles a favor y cuatro en contra.

Por su parte, los norteños llegan después de vencer por 2-1 a Saprissa, con goles de Kenneth Cerdas y Raúl Vidal. El equipo acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. San Carlos intentará conseguir otro triunfo para superar a Cartaginés en la tabla y continuar peleando por los primeros puestos del Apertura 2026.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs San Carlos de la jornada 14 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Cartaginés y San Carlos será el domingo 1 de noviembre a las 11:00 horas en el estadio José Rafael “Fello” Meza y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs San Carlos hoy

Ni Cartaginés ni San Carlos cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica.

Cartaginés : Kevin Briceño (C), Luis Olivas, Manuel Morán, Douglas López, Juan Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Joaquín Hernández, Gian Mauro Morera. DT : Amarini Villatoro

: Kevin Briceño (C), Luis Olivas, Manuel Morán, Douglas López, Juan Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Joaquín Hernández, Gian Mauro Morera. : Amarini Villatoro San Carlos: José Vega, Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Yosel Piedra (C), Gerardo Castillo, Christian Martínez, Jefry Valverde, Roberto Córdoba, Kenneth Cerdas, Jeikel Venegas, Raúl Vidal. DT: Walter Centeno

MÁS INFORMACIÓN: Alajuelense sufre pero supera a Motagua para clasificar a la gran final de la Centroamericana 2026

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs San Carlos en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cartaginés y San Carlos:

20 de septiembre de 2026 | San Carlos 1-0 Cartaginés | Torneo Apertura

21 de abril de 2026 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Clausura

1 de marzo de 2026 | San Carlos 1-1 Cartaginés | Torneo Clausura

2 de noviembre de 2025 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | San Carlos 0-2 Cartaginés | Torneo Apertura

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