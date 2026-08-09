Daniel Quintero Huitrón, el árbitro que desquició a Miguel Herrera en Leagues Cup… ¡y debutó con el Piojo como jugador profesional!

El cuarto árbitro protagonizó un fuerte cruce con el técnico del Atlante, aunque ambos ya habían coincidido 16 años atrás en los Tecos

La curiosa relación entre ambos se remonta a 2010 | Imago7

Miguel Herrera volvió a protagonizar un momento de tensión con el arbitraje durante la Leagues Cup 2026. El entrenador del Atlante fue expulsado durante la derrota por 4-0 frente al Real Salt Lake y, antes de abandonar el terreno de juego, encaró al cuarto oficial Daniel Quintero Huitrón para reclamarle por la decisión que terminó con su salida del partido.

La escena ocurrió alrededor del minuto 20, cuando los Potros de Hierro ya perdían 1-0. Herrera reclamó una acción que consideraba debía ser sancionada como falta y poco después la árbitra central Lizzet Amairany García le mostró directamente la tarjeta roja, luego de recibir el reporte de un supuesto insulto dirigido hacia el cuerpo arbitral. Quintero, quien fungía como cuarto árbitro, quedó entonces en el centro de la discusión.

El ‘Piojo’ no aceptó la explicación y fue directamente hacia Quintero Huitrón. De acuerdo con las imágenes y los reportes del encuentro, el técnico preguntó por qué había sido expulsado y el exfutbolista respondió que había existido un insulto. Herrera negó esa versión, insistió en que se había dirigido con respeto y tuvo que retirarse después de prolongar durante varios segundos su discusión con el oficial.

La historia adquirió un ingrediente particular por los antecedentes de ambos protagonistas. Daniel Quintero no siempre estuvo del otro lado del reglamento: antes de convertirse en árbitro profesional fue futbolista y el entrenador encargado de hacerlo debutar en la Primera División mexicana fue precisamente Miguel Herrera. Ocurrió 16 años antes, cuando los dos formaban parte de los Tecos de la UAG.

¿Cómo fue la expulsión de Miguel Herrera en la Leagues Cup?

Real Salt Lake había tomado ventaja con un gol de Sergi Solans al minuto 17 cuando comenzó el episodio que terminaría con Herrera fuera del encuentro. El entrenador del Atlante reclamó una jugada en la que consideró que existía una infracción sobre uno de sus futbolistas, mientras desde el cuerpo arbitral se reportó una conducta que terminó provocando su expulsión.

Es importante precisar que Daniel Quintero Huitrón no era el árbitro central del partido, sino el cuarto oficial. La responsable de mostrar la tarjeta roja fue Lizzet Amairany García, después de recibir el reporte relacionado con las palabras de Herrera. El técnico inmediatamente caminó hacia Quintero para solicitar una explicación y recibió como respuesta: “Me insultaste e insultaste a ella también”.

Herrera rechazó haberlo ofendido y siguió reclamando mientras se dirigía hacia la zona de vestidores. Incluso regresó para continuar la discusión y defender que había hablado con respeto. Quintero mantuvo su postura y el entrenador finalmente tuvo que abandonar el campo mientras el compromiso continuaba.

La expulsión terminó siendo uno de los momentos más comentados de una noche complicada para el Atlante. Real Salt Lake amplió posteriormente la diferencia con tantos de Zach Booth, Lukas Engel y Pablo Enrique Ruiz para completar el 4-0, resultado que dejó en segundo plano lo deportivo ante la discusión protagonizada por Herrera y el equipo arbitral.

¿Quién es Daniel Quintero Huitrón? Trayectoria como jugador y árbitro

Daniel Quintero Huitrón nació el 1 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con la ficha de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, es licenciado en Cultura Física y Deportes y comenzó su carrera profesional dentro del arbitraje en 2016, después de haber terminado su etapa como futbolista.

Su camino como silbante comenzó desde las categorías inferiores. Pasó por Tercera División, Liga Premier, sub 15, sub 17 y sub 20 y Liga de Expansión antes de recibir una oportunidad como árbitro central de Liga MX. Su estreno en el máximo circuito desde esa nueva función ocurrió el 5 de agosto de 2021, en el partido entre Querétaro y León.

El crecimiento continuó hasta obtener el Gafete FIFA como árbitro central en 2023. A partir de entonces sumó experiencia fuera de México en competencias como la Liga de Campeones de Concacaf, Concacaf Nations League y la propia Leagues Cup. Para mayo de 2026 ya acumulaba más de 100 apariciones arbitrales en Liga MX y fue designado para dirigir la final de vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.

Pero antes del silbato estuvieron los botines. Quintero se desarrolló como futbolista en Guadalajara y posteriormente llegó a las fuerzas de los Tecos. Su trayectoria como jugador de Primera División fue corta: disputó seis encuentros con el conjunto universitario, después pasó por Linces de Tlaxcala y terminó su carrera en 2015 con Pioneros de Cancún. Un año más tarde comenzó formalmente su recorrido en el arbitraje.

Además, el arbitraje forma parte de su entorno familiar. Su padre, Arnulfo Quintero, también fue silbante, mientras que su hermano Marcos Quintero desarrolló una trayectoria como árbitro asistente y representó a México en el Mundial de Brasil 2014. Daniel terminó siguiendo un camino similar, aunque después de haber experimentado primero el fútbol profesional desde dentro del campo.

El día que Daniel Quintero Huitrón debutó a las órdenes de Miguel Herrera

La conexión entre Daniel Quintero y Miguel Herrera comenzó mucho antes del enfrentamiento en la Leagues Cup. El 12 de marzo de 2010, Quintero hizo su debut en la Primera División con los Tecos de la UAG, equipo que en aquel momento era dirigido precisamente por el Piojo Herrera. El rival fue Indios de Ciudad Juárez y el encuentro se disputó en el Estadio 3 de Marzo.

Quintero entró durante la recta final del partido en sustitución de Rubens Sambueza, quien años después sería una de las figuras de la Liga MX. El entonces futbolista permaneció alrededor de diez minutos en el terreno de juego. Aquella aparición representó el inicio de una breve etapa en el máximo circuito: terminó acumulando seis partidos con Tecos antes de continuar su carrera en categorías inferiores.

El fútbol terminó reuniéndolos nuevamente desde posiciones completamente distintas. En 2010, Herrera era el entrenador que le abrió a Quintero la puerta de la Primera División; en agosto de 2026, Quintero fue el integrante del cuerpo arbitral que reportó la acción que desembocó en la expulsión del Piojo durante la Leagues Cup. Dos episodios separados por 16 años que convirtieron el cruce entre Atlante y Real Salt Lake en una historia que fue mucho más allá del marcador.

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