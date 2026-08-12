Conade presenta ‘Puños de Transformación 2026’, la Clase de Boxeo que llegará a todo México

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte llevará la Clase Nacional de Boxeo a más de 275 sedes de los 32 estados el próximo 16 de agosto

Como parte de la estrategia federal ‘Boxeando por la Paz’, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) presentó la Clase Nacional de Boxeo ‘Puños de Transformación 2026‘, que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto.

La iniciativa contempla la participación de más de 275 sedes simultáneas distribuidas en los 32 estados del país, con el objetivo de acercar la práctica deportiva y la activación física a distintos espacios públicos, además de promover estilos de vida saludables y utilizar el deporte como una herramienta de transformación social.

Rommel Pacheco, director general de la Conade, explicó que esta edición tendrá un formato diferente al del año pasado, cuando la actividad se concentró en una sola sede, el Zócalo capitalino. Para 2026, la intención es ampliar el alcance de la jornada y facilitar la participación de personas que practiquen boxeo o que tengan su primer acercamiento con este deporte.

“Yo creo que el año pasado fue un éxito la estrategia. Lo que queremos ahora es llegar a más lados y poder que no solo se concentre en un solo lugar y poder darles la accesibilidad a todos, ya sea que hayas boxeado, que no hayas boxeado, que hayas hecho deporte o que no hayas hecho deporte. La idea es que llegue al mayor número de espacios públicos. A este momento tenemos 275, más los gimnasios que están subiendo; calculamos que ya son como 500 puntos en los cuales se va a llevar esta clase nacional”, señaló el titular de la Conade.

Uno de los objetivos de esta edición será igualar o superar la participación registrada en 2025, cuando la Clase Nacional de Boxeo reunió a 55 mil personas. La ampliación a diferentes sedes busca precisamente incrementar el alcance de la actividad y permitir que más personas puedan formar parte de la iniciativa.

🥊🇲🇽 | La CONADE, en coordinación con gobiernos e instituciones deportivas, realizó en el CNAR la Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación”, para promover la actividad física, la práctica deportiva y la participación comunitaria. pic.twitter.com/zNVAJeSMtJ — CONADE (@conadeoficial) August 11, 2026

La jornada también contará con la participación de figuras vinculadas al boxeo mexicano. Grandes representantes de este deporte, campeones mundiales como ‘Pipino’ Cuevas e Isaac “Tortas” Bustos, así como medallistas olímpicos y centroamericanos, estarán presentes para compartir consejos y participar en los entrenamientos con los asistentes.

Entre los invitados se encuentra William ‘Camarón’ Zepeda, quien recientemente se coronó campeón del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El pugilista estuvo presente durante la presentación de la Clase Nacional y aseguró que formará parte de las actividades para compartir su experiencia con niños y jóvenes.

En la Ciudad de México, la Clase Nacional de Boxeo contará con seis sedes ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Sin embargo, la participación en la capital no estará limitada a estos seis puntos. Los gimnasios y espacios deportivos de las distintas demarcaciones también se sumarán a la jornada, con lo que se ampliará el número de lugares disponibles para quienes quieran participar.

La actividad comenzará a las 8:00 de la mañana del domingo 16 de agosto y se desarrollará de manera simultánea en las distintas sedes contempladas dentro de la estrategia “Boxeando por la Paz”.

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