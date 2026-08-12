Elizondo evita polémica por las expulsiones de Lainez y Nahuel: “Prefiero no hablar”

Diego Lainez y Nahuel Guzmán fueron expulsados en el cierre ante Vancouver, mientras Hernán Elizondo evitó cuestionar al arbitraje

Tigres cerró su partido ante Vancouver Whitecaps con un empate 1-1 y una victoria en penales que le permitió sumar el punto extra, aunque el resultado dejó al equipo con opciones reducidas de avanzar en la Leagues Cup. El cierre quedó marcado por las expulsiones de Diego Lainez y Nahuel Guzmán.

Lainez vio la tarjeta roja al minuto 87 después de reclamar una decisión arbitral, mientras que Guzmán fue expulsado al 90 tras un incidente con el silbante. Al término del encuentro, Hernán Elizondo evitó entrar en una discusión sobre ambas jugadas.

“No hemos platicado con los muchachos. No he visto el video de la expulsión y lo que pasó”, explicó el técnico interino al ser cuestionado sobre lo ocurrido en los minutos finales.

Elizondo insistió en que prefería revisar las acciones antes de emitir una postura. “No he visto las repeticiones e insisto en no opinar de las decisiones arbitrales. La intención será reflexionar un poco y mantener el apoyo siempre como ellos me lo han dado”, señaló.

El entrenador también habló sobre su reacción después del silbatazo final. Según explicó, su intención fue reconocer el esfuerzo del plantel y no abrir una discusión alrededor del arbitraje.

“Solamente estreché la mano a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y son decisiones arbitrales. Ya entrando en temas que se hablan en el vestidor, del tema de las decisiones del árbitro prefiero no hablar”, declaró.

En cuanto al resultado, Elizondo reconoció que Tigres buscaba quedarse con los tres puntos durante el tiempo regular. El empate y la victoria en penales mantuvieron al equipo con una posibilidad de avanzar, aunque ahora dependerá de otros marcadores. “El equipo lógicamente esperaba sacar los tres puntos, pero tenemos una ligera esperanza y vamos a aferrarnos a ella”, comentó.

El técnico también informó que algunos futbolistas terminaron con molestias y que será necesario esperar los estudios médicos antes de conocer su estado. “De las lesiones es muy pronto, se dará una prueba médica y hay que esperar resultados”, añadió.

Tigres terminó el encuentro con nueve jugadores y ahora deberá esperar una combinación de resultados para saber si conserva alguna posibilidad de clasificación. Mientras tanto, Elizondo dejó claro que la revisión de las expulsiones quedará para el trabajo interno del equipo.

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