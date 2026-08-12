William Zepeda apunta a ser referente del boxeo mexicano tras conquistar el título ligero del CMB

William Zepeda conquistó el título ligero del CMB y ahora apunta a ser la cara del boxeo mexicano tras superar momentos difíciles

Por Juan Carlos Castellanos

El sueño de William ‘Camaron’ Zepeda no se limita a conquistar un campeonato mundial. Después de convertirse en monarca absoluto de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el boxeador mexiquense tiene una nueva meta: convertirse en uno de los grandes referentes del pugilismo mexicano y construir un legado dentro de este deporte.

La historia de Zepeda ha estado marcada por momentos de duda y superación. Cuando todavía competía en el terreno amateur y era adolescente, llegó a pensar en abandonar el boxeo, pero decidió continuar con su camino hasta convertirse en profesional y alcanzar los escenarios más importantes.

La derrota ante Shakur Stevenson, cuando buscaba conquistar el campeonato absoluto ligero del CMB, representó un golpe importante en su carrera, aunque lejos de detenerlo, aseguró que ese episodio lo fortaleció para regresar con mayor determinación. El pasado 1 de agosto, el Camaron Zepeda cumplió uno de sus grandes objetivos al conquistar el cinturón verde y oro de peso ligero del CMB tras vencer al estadounidense Lamont Roach Jr. en una gran pelea.

Tras recibir el título que lo acredita como campeón, el pugilista mexicano aseguró que este triunfo lo coloca dentro de la conversación entre los nombres más importantes del boxeo nacional. “El ganar esta pelea me sienta en esa mesa importante de los grandes nombres como lo están actualmente el Pitbull, el Vaquero, el Divino, que son peleadores que están muy asentados, Jaime Munguía. No sabemos actualmente si todavía o ya estoy postulado a ser la cara, pero creo que estoy sentado en la mesa y vamos a trabajar muy fuerte porque sabemos que hay grandes nombres de mexicanos que también ahí están punteando”, expresó Zepeda.

William Zepeda toma como inspiración a Salvador Sánchez

Además de hablar sobre su presente y futuro dentro del boxeo, William Zepeda reconoció a una de las grandes leyendas mexicanas que han marcado su carrera: Salvador Sánchez, histórico campeón pluma del CMB, quien falleció hace 44 años.

El nuevo campeón ligero señaló que el estilo y la disciplina del excampeón mexicano son una referencia para él, especialmente por la condición física y la preparación que mostraba arriba del ring. “Es uno de mis referentes, siempre he visto y he agarrado cosas de boxeadores que me han gustado y uno de mis referentes es Salvador Sánchez con esa condición con la que llegaba a cada combate”, comentó.

Zepeda recibió de manos del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, el cinturón verde y oro que lo acredita como campeón absoluto de peso ligero, un reconocimiento que representa un nuevo capítulo dentro de una carrera que busca trascender.

Con el campeonato mundial en sus manos, William Zepeda ahora apunta a consolidarse entre las figuras principales del boxeo mexicano y demostrar que su historia apenas comienza.

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