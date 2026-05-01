¡Con Santander para el América vs Pumas! La Comisión de Árbitros anuncia a los silbantes para los cuartos de final

La Comisión de Árbitros apuesta por perfiles consolidados para garantizar el desarrollo adecuado de los partidos

Los encuentros de ida se disputarán el 2 y 3 de mayo | Imago7

La Liguilla del Clausura 2026 ya está lista para comenzar y la Comisión de Árbitros definió a los encargados de impartir justicia en los partidos de ida de los cuartos de final. El organismo dio a conocer las designaciones arbitrales para los encuentros que se disputarán el 2 y 3 de mayo, marcando el arranque de la fase más intensa del fútbol mexicano.

Los duelos de ida se jugarán este fin de semana, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 9 y 10 de mayo, en series que prometen alta exigencia tanto para jugadores como para los cuerpos arbitrales. Los enfrentamientos quedaron definidos con Pumas vs América, Chivas vs Tigres, Cruz Azul vs Atlas y Pachuca vs Toluca.

Para el partido entre Tigres y Chivas, uno de los más atractivos de esta ronda, la Comisión designó a Vicente Jassiel Reynoso Arce como árbitro central. El silbante estará acompañado por Karen Janett Díaz Medina y Óscar Yahir Barriga Castro como asistentes, mientras que Karen Hernández Andrade fungirá como cuarto árbitro y Guillermo Pacheco Larios estará en el VAR.

En el otro duelo del sábado, Atlas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Jalisco con Yonatan Peinado Aguirre como árbitro central. Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Jesús Lorenzo Soto Dávila serán los asistentes, en tanto que Erick Yair Miranda Galindo estará a cargo del VAR, acompañado por Salvador Pérez Villalobos.

Para la jornada dominical, el choque entre América y Pumas en el Estadio Banorte contará con Luis Enrique Santander Aguirre como árbitro central. Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enrique Isaac Bustos Díaz estarán como asistentes, con Maximiliano Quintero Hernández como cuarto árbitro y Jorge Abraham Camacho Peregrina como responsable del VAR.

Finalmente, el enfrentamiento entre Toluca y Pachuca en el Nemesio Diez será dirigido por Fernando Hernández Gómez. José Ibrahim Martínez Chavarría y Daniel Gabriel Martínez Miranda serán los asistentes, mientras que Diana Stephanie Pérez Borja estará en el VAR junto a Óscar Macías Romo como asistente.

Es así como la Comisión de Árbitros apuesta por perfiles consolidados para garantizar el desarrollo adecuado de los partidos en una Liguilla del Clausura 2026 que arranca con altas expectativas y con los equipos buscando dar el primer golpe en sus respectivas series.

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