Guastatoya vs Achuapa en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya Achuapa, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Achuapa se enfrentarán este lunes 6 de abril por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se disputará en el estadio David Cordón Hichos y enfrenta a dos equipos que necesitan sumar en la recta final del campeonato. En el último cruce entre ambos, Achuapa se impuso por 1-0 el 17 de febrero.

Guastatoya llega a este compromiso tras caer 1-0 ante Malacateco en la jornada anterior. El equipo suma 21 puntos y ha tenido resultados variables en sus últimos partidos, con dos victorias y dos empates en ese tramo. A pesar de ello, su posición en la tabla lo obliga a sumar para alejarse de la zona baja. En casa, intentará recuperar terreno y mejorar su rendimiento.

Achuapa, por su parte, viene de perder 2-1 frente a Municipal y atraviesa un momento complicado. El equipo acumula varias jornadas sin ganar y se ubica en el último lugar con 15 unidades. Su rendimiento reciente ha sido irregular, con dificultades tanto en ataque como en defensa. En este contexto, buscará cortar la racha negativa y sumar puntos en condición de visitante.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guastatoya vs Achuapa de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Achuapa está programado para el lunes 6 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de las plataformas de Claro Sports (solo para miembros).

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Achuapa hoy

Ni Guastatoya ni Achuapa tendrán jugadores suspendidos para este duelo de la fecha 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya : Rubén Escobar, Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Yordin Hernández, Marlon Sequén, José Almanza, Nelson García, Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos DT : Pablo Centrone

: Rubén Escobar, Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Yordin Hernández, Marlon Sequén, José Almanza, Nelson García, Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos : Pablo Centrone Achuapa: Ederson Cabezas, Randall Corado, Yeison Carabali, Dayron Suazo, Kevin Núñez, Isaías de León, Carlos Santos, Carlos Mejía, Alexis Matta, Jomal Williams, Erick Sánchez DT: Álvaro García

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Achuapa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Achuapa:

17 de febrero de 2026 | Achuapa 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Achuapa 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura

21 de septiembre de 2025 | Guastatoya 0-0 Achuapa | Torneo Apertura

9 de abril de 2025 | Achuapa 1-2 Guastatoya | Torneo Clausura

5 de febrero de 2025 | Guastatoya 1-0 Achuapa | Torneo Clausura

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