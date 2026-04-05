Cúcuta toma un segundo aire y calienta la pelea por salvar la categoría

El ‘Motilón’ encontró la luz en los últimos partidos y logró superar a Jaguares de Córdoba en la tabla del descenso.

Cúcuta Deportivo derrota al América de Cali | Vizzor

El Cúcuta Deportivo se frota las manos y contempla otro paisaje totalmente diferente al del inicio. El recién ascendido para este año, junto a Jaguares, ha protagonizado un incómodo arranque de torneo. Tuvo que esperar ocho jornadas para ganar, pero parecía ser un espejismo lo que pasó ese día por cuenta de los flojos resultados.

Entre derrotas y empates, el ‘Motilón’ no veía la posibilidad de cortar la racha. Sin embargo, ya suma cinco partidos sin conocer la caída y logró repuntar de cara al remate del torneo el primer semestre. La victoria ante América, por 2-0, le puso la cereza en el pastel al repunte bajo las órdenes de Richard Páez.

Jaime Peralta se encargó de romper el cero. El goleador de los rojinegros, seguido del tanto de penal convertido por Léider Berdugo, marcó el camino para una victoria sorpresiva ante un rival muy pálido y con altas responsabilidades fuera de Colombia por la Sudamericana. En la frontera celebran la “resurrección” en Domingo Santo, pues la buena racha ha dado sus frutos en la tabla del promedio.

Cúcuta pone al rojo vivo la tabla del descenso

No hay posibilidad de clasificar. Los cucuteños ya ven la otra tabla, de la que nadie desea hablar: la del descenso. Se veían muy hundidos, pero lograron aprovechar la ventaja de que dependen de su propio promedio. Ahora bien, la victoria ante América los hace escapar de la zona roja.

La ventaja es mínima, por decimales, pero igualmente descoloca a Jaguares de Córdoba en la posición 19. El menos favorecido es Boyacá Chicó, el ‘Ajedrezado’ que igual ganó su último partido contra Pereira, pero no es suficiente por la huella que carga de otras campañas. Los ‘Felinos’, con partido pendiente, también vencieron a Millonarios en su último examen.

Los tres van despertando, pero lo de Cúcuta da de qué hablar. Ahora bien, se avecina un exigente remate de Liga, pues esperan del otro lado Santa Fe en Bogotá, así como Junior en casa y Jaguares para darle fin al torneo de apertura. Sin embargo, hay alivio en suelo fronterizo por las buenas señales que dejó el ‘Motilón’, demostrando que hay sangre caliente y ganas por evitar el descenso.

Así queda la tabla del descenso

Luego de la victoria ante América, así va la tabla por la salvación:

Posición Equipo Promedio 20 Boyacá Chicó 0.8696 19 Jaguares de Córdoba 0.9333 18 Cúcuta Deportivo 0.9375 17 Internacional de Bogotá 1.0860 16 Alianza 1.1196

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