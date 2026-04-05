Lucas Ocampos da la cara y pide disculpas a la afición de Rayados

El futbolista argentino señaló que no hizo un ademán en contra de la gente y fue un reflejo por la frustración de la derrota ante San Luis

Lucas Ocampos rompió el silencio tras la polémica que lo persigue después de realizar un gesto que parecía de desaprobación hacia la afición de Monterrey, luego de la derrota 2-1 ante el Atlético de San Luis, en lo que representó la séptima caída de Rayados en el Clausura 2026 de la Liga MX.

“No fue un gesto hacia la gente que estaba en el estadio o hacia la gente de Monterrey. Es un gesto por la frustración del resultado, es un gesto por el momento que estamos pasando. No voy a aplaudir si no pudimos dar una alegría”, se sinceró Ocampos en sus redes sociales, después de que su reacción se volviera viral en distintas plataformas.

En un video que supera los cuatro minutos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, el jugador argentino explicó el motivo de su gesto y descartó que se tratara de una desaprobación a los abucheos de más de 41,000 aficionados que acudieron al Gigante de Acero para el partido frente al Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

“No estamos para que se debata si hice un gesto o no. Suma estar todos juntos. Siempre he dicho la importancia de la unión entre jugadores y afición. Seguiré haciendo gestos, vivo el partido de otra manera. Vivo el fútbol y lo siento así”, destacó el jugador tras la séptima derrota de Rayados en el torneo.

Lucas Ocampos llegó a Monterrey a mediados de 2025. En su primer semestre se convirtió en un jugador clave bajo la gestión del argentino Martín Demichelis; sin embargo, en los últimos tres torneos su rendimiento ha venido a menos, al grado de perder protagonismo con el propio Demichelis, el español Domenec Torrent y ahora en el interinato del argentino Nicolás Sánchez.

Rayados de Monterrey se mantiene con 14 puntos después de 13 jornadas disputadas, con un balance de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. El equipo ha quedado fuera de la zona de Liguilla en las últimas semanas del Clausura 2026 de la Liga MX.

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