Barcelona analiza opciones en el mercado: Gordon y Kroupi Jr, en la agenda

La dirección deportiva blaugrana sigue de cerca perfiles ofensivos de cara a la próxima temporada

Barcelona perfila su mercado: Gordon y Kroupi Jr en la mira | Reuters

El Fútbol Club Barcelona avanza en la planificación de su plantilla para la temporada 2026-27 y mantiene seguimiento sobre distintos futbolistas en el mercado internacional, con especial atención en posiciones ofensivas.

Uno de los nombres que aparece en la agenda es el de Kroupi Jr, delantero del Bournemouth que ha tenido participación en la Premier League en su primera campaña en Inglaterra. El jugador, formado en el Lorient, ha sido utilizado en distintas posiciones del frente de ataque.

El atacante francés ha registrado cifras destacadas desde su llegada al fútbol inglés, tras su paso previo por la Ligue 1 y Ligue 2, lo que ha generado interés de varios clubes europeos. En la presente campaña son 12 goles en 30 apariciones, marcando en cuatro de los últimos cinco juegos de su escuadra.

Otro futbolista que ha sido vinculado al entorno del Barcelona es Anthony Gordon, extremo del Newcastle. El jugador inglés tiene contrato vigente con su club y ha participado en distintas competiciones durante la temporada. Con 25 años de edad, cosecha seis goles y dos asistencias en 25 cotejos de la actual temporada.

El Newcastle ha fijado una valoración alta por el jugador, lo que condiciona cualquier posible operación en el corto plazo, mientras el Barcelona continúa evaluando diferentes escenarios en el mercado.

En paralelo, el club también ha explorado perfiles como el de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. En el caso del argentino, el propio futbolista aseguró: “No trato de darle demasiada importancia a lo que se dice, porque la verdad es que cada semana salen cosas nuevas, todo tipo de información. Intento no gastar energía en eso y enfocarme en lo que estamos haciendo aquí en el Atleti”.

El Barcelona mantiene contacto con diversos agentes y sigue de cerca el rendimiento de jugadores en ligas europeas, como parte de su proceso de análisis previo al mercado de transferencias. Por lo pronto, el conjunto culé cuenta los días para levantar el título de LaLiga. ¿Su próxima prueba? El Clásico ante el Real Madrid.

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