Guillermo Almada pide una Leagues Cup equitativa entre Estados Unidos y México

El estratega uruguayo alabó el partido de Alan Cervantes por su labor realizada en el mediocampo

Guillermo Almada abrió el debate sobre el formato de la Leagues Cup 2026 después del triunfo del América ante San Diego FC. El entrenador azulcrema consideró que el torneo debería repartir de manera equitativa sus partidos entre Estados Unidos, México y Canadá, al tratarse de una competencia que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS.

Las palabras del estratega llegaron después de que América derrotara 3-1 a San Diego FC en el Estadio Azteca, resultado con el que las Águilas comenzaron su participación con tres puntos y tuvieron la oportunidad de disputar su primer compromiso del certamen frente a su afición.

Guillermo Almada pido equidad en la Leagues Cup | Imago7

Almada destacó que jugar en casa representa una condición habitual en cualquier competencia internacional y señaló que la Leagues Cup debería avanzar hacia un sistema que permita a los clubes mexicanos contar también con encuentros en su territorio.

“Lo más natural en un campeonato que se juega entre la MLS y México es que el 50% de los partidos se juegan allá y el otro 50 pues se juegan aquí”, declaró el entrenador del América después del encuentro.

El técnico añadió que este modelo ocurre habitualmente en otros torneos internacionales y reconoció que las reglas no dependen de los participantes. Sin embargo, insistió en que la equidad debería ser uno de los puntos centrales de una competencia que enfrenta a equipos de distintas ligas y países.

“Pasan todas las competencias internacionales, pero bueno, las reglas no las hacemos nosotros. Simplemente uno opina de la equidad que debe haber en un campeonato que es lógico, que están más habituados ellos a jugar de local cuando uno llega de visitante”, explicó.

Más allá de su postura sobre el torneo, Almada se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo ante San Diego FC. El uruguayo consideró justo el triunfo 3-1 y destacó la evolución mostrada durante el segundo tiempo, cuando encontró mayor claridad y circulación de pelota.

“Nosotros estamos arrancando un proceso nuevo. Me gustó más el segundo tiempo, tuvimos más fluidez, más claridad con la pelota, pero en definitiva creo que en los 90 minutos nos llevamos un resultado justo de lo que hicimos”, señaló.

Almada también destacó las actuaciones individuales y señaló a Alan Cervantes como el mejor futbolista del América durante el encuentro, incluso por encima de Brian Rodríguez. El estratega resaltó su capacidad para distribuir y recuperar la pelota durante el compromiso.

Guillermo Almada revela lo que le hace falta al América para mejorar

A pesar de comenzar con victoria, Almada reconoció que América todavía busca incorporar futbolistas con características que actualmente no tiene dentro de su plantilla. El objetivo es aumentar la competencia interna y tener mayores alternativas durante un semestre con una elevada carga de partidos.

“Es sabido las zonas que estamos buscando, no porque estemos débil, sino que vamos a tener mucha competencia y le diría que originemos una competencia interna para crecer en las individualidades y que nos den distintas opciones a la hora de tomar decisiones”, explicó.

El entrenador aseguró que la directiva continúa evaluando opciones para reforzar al conjunto azulcrema. Una de sus principales preocupaciones es la cantidad de encuentros que deberá afrontar América con un plantel que, a su consideración, todavía no es suficientemente numeroso.

“Seguimos en la búsqueda en tomar las mejores decisiones en algunas características que todavía no tenemos dentro del plantel para intentar o para seguir fortaleciéndonos y sobre todo por la continuidad de juegos que vamos a tener”, agregó.

Almada, contento con el apoyo de la afición

El encuentro en el Estadio Azteca también permitió a Almada experimentar el respaldo de los seguidores americanistas durante un partido de Leagues Cup. El entrenador agradeció el apoyo recibido desde su llegada al club y consideró que esa conexión con las tribunas puede convertirse en una herramienta importante para sus futbolistas.

“Sí, la gente hay que sacarse el sombrero. Ha apoyado desde que estamos nosotros permanentemente, no solo en los partidos, sino de distintos lugares”, expresó el técnico tras la victoria.

Almada aseguró que el respaldo también se ha hecho presente durante los compromisos del torneo local y puso especial énfasis en lo que significa para el plantel. “Sentir ese respaldo es una herramienta muy importante para ellos”, afirmó sobre el acompañamiento de los aficionados.

Con el 3-1 sobre San Diego FC, América inició con victoria su camino en la Leagues Cup 2026 y dejó una primera impresión positiva bajo el mando de Guillermo Almada. El resultado, además, sirvió al entrenador para colocar nuevamente sobre la mesa una discusión alrededor del torneo: la necesidad de que las sedes sean repartidas de manera más equitativa entre los países participantes.

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