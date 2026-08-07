La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganó la prueba del robo de salvación, hoy 6 de agosto?

La segunda semana del reality entra en una fase decisiva con cinco habitantes nominados, pactos de protección y una nueva disputa por la salvación

Dnámicas jueves 6 de agosto LCDLF | @LaCasaFamososMx

La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2026 continuó este jueves 6 de agosto con una jornada que podría modificar las estrategias rumbo a la Gala de Eliminación. Después de la nominación del miércoles, cinco participantes quedaron en riesgo, mientras el resto de los habitantes comenzó a negociar apoyos para quedarse con uno de los beneficios más importantes del programa.

Los jueves están dedicados principalmente al Robo de la Salvación, una competencia en la que los habitantes buscan convertirse en retadores del Líder de la Semana. Quien avance en esta dinámica tendrá la posibilidad de disputar el poder que permite retirar a una persona de la placa antes de la eliminación del domingo.

La actividad adquiere mayor relevancia porque Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa fueron los participantes que recibieron más puntos durante la segunda nominación. Moisés Peñaloza no podía ser nominado debido a que ganó la Prueba del Líder y quedó protegido durante esta ronda.

Además de la competencia, los nominados deberán afrontar una jornada marcada por conversaciones privadas, posibles acuerdos y campañas para obtener el respaldo del público. Las votaciones son positivas: la audiencia debe apoyar al habitante que desea mantener dentro de la casa, no elegir directamente a quien quiere expulsar.

¿Cuáles son las dinámicas y qué se juega hoy jueves 6 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

La primera actividad importante del día será la prueba para definir a los finalistas del Robo de la Salvación. De acuerdo con el formato utilizado durante la primera semana, los habitantes afrontan una ronda preliminar y los participantes con mejores resultados avanzan a una segunda prueba durante la gala nocturna. El vencedor de esa fase se convierte en “El Retador”, pero todavía no obtiene automáticamente la facultad de salvar.

El ganador del jueves deberá disputar el viernes el Duelo por la Salvación contra Moisés Peñaloza, actual Líder de la Semana. Si Moisés conserva el beneficio, podrá decidir qué nominado sale de la placa; si pierde, el retador se apoderará de esa facultad. Por eso, este jueves se juega el derecho de desafiar al líder y acercarse al poder de modificar las nominaciones.

La programación de esta cuarta temporada también contempla la Moneda del Destino o Caja del Destino, una dinámica capaz de imponer beneficios, castigos o cambios inesperados. Aunque su aparición y consecuencias dependen de las instrucciones de La Jefa, forma parte de las actividades anunciadas para los jueves junto con el Robo de la Salvación y la Cena de Nominados.

Durante la pregala y hasta el final de la postgala volverán a estar disponibles las votaciones. Los seguidores pueden emitir su voto desde la aplicación de ViX, el sitio oficial del reality o el código QR presentado durante la transmisión. El proceso volverá a abrirse el viernes y el domingo antes del cierre definitivo anunciado por Galilea Montijo.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién gana el robo de salvación hoy 6 de agosto?

Moisés Peñaloza y Massad Altamimi ya tienen asegurado su lugar en el Duelo por la Salvación de La Casa de los Famosos México 2026. Moisés llegó directamente a esta instancia después de ganar la Prueba del Líder de la segunda semana, resultado que además le otorgó inmunidad. Massad, por su parte, consiguió su boleto tras imponerse este jueves 6 de agosto en el reto por el Robo de la Salvación, denominado “Traileros”.

👀🏆 #Moisés y #Masad ya tienen su lugar en el duelo por la salvación ¿A qué otro habitante nominado elegirías para que los enfrente? 🔥



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La dinámica todavía tendrá un tercer participante. La producción informó que el público podrá elegir mediante el canal de WhatsApp del programa entre Ernesto Laguardia, Memo Schutz, Gema Garoa y Ximena Herrera, todos integrantes de la placa de nominados. De esta forma, el duelo contará con Moisés como líder, Massad como retador y un tercer competidor elegido por la audiencia.

El resultado será especialmente importante para Massad, quien forma parte de los nominados de esta semana. Si consigue superar a Moisés y al participante elegido por el público, obtendrá el poder de la salvación y podría utilizarlo para retirarse de la placa antes de la eliminación del domingo. Por ahora, los nominados son Ernesto Laguardia, Ximena Herrera, Massad Altamimi, Gema Garoa y Memo Schutz, mientras Moisés permanece protegido por su liderazgo.

Así, la segunda semana mantiene hasta ahora a Ximena Herrera, Massad Altamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa entre los nominados. La identidad del habitante que saldrá de esa lista dependerá primero del Duelo por la Salvación y posteriormente del uso que haga del beneficio quien consiga quedarse con él, antes de una Gala de Eliminación en la que el voto del público definirá quién permanece dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

La Casa de los Famosos México 2026: así quedan las nominaciones, al momento

La segunda Gala de Nominación modificó las reglas tradicionales. En lugar de entregar solamente dos y un punto, cada participante tuvo que repartir tres, dos y un punto entre tres compañeros diferentes, lo que amplió las posibilidades de subir a la placa y obligó a varios habitantes a cambiar su estrategia dentro del Confesionario.

De acuerdo con el conteo publicado por el sitio oficial, Ximena Herrera encabeza la placa con 18 puntos, seguida por Masad Altamimi con 11. Memo Schutz acumuló nueve, mientras que Ernesto Laguardia y Gema Garoa terminaron con ocho puntos cada uno.

La placa provisional queda de la siguiente manera:

Ximena Herrera: 18 puntos.

Masad Altamimi: 11 puntos.

Memo Schutz: 9 puntos.

Ernesto Laguardia: 8 puntos.

Gema Garoa: 8 puntos.

Los cinco permanecen nominados al momento, pero la lista todavía puede reducirse después del Duelo por la Salvación. Uno de ellos podría abandonar la placa antes de la Gala de Eliminación del domingo 9 de agosto, programada para comenzar a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX.

La jornada de este jueves será determinante para conocer quién se convierte en retador, qué alianzas respaldan a cada nominado y cómo reacciona el público después de la segunda nominación. El nombre del próximo eliminado no se conocerá hasta el domingo, pero el Robo de la Salvación puede cambiar desde ahora el rumbo de la semana.

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