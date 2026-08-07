Sebastián Abreu critica el formato de la Leagues Cup

Pide que se amplíe los equipos que puede clasificar a la siguiente ronda, ya que considera que el formato limita a los conjuntos participantes

Xolos de Tijuana inició su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota ante Austin FC, resultado que Sebastián Abreu analizó desde dos perspectivas: la falta de contundencia frente al arco y la respuesta competitiva de un equipo que tuvo que jugar con un hombre menos durante parte del encuentro. El técnico uruguayo consideró que este tipo de torneos representan una oportunidad importante para el crecimiento de sus jugadores, especialmente para los jóvenes, al enfrentarse a escenarios de visita, rivales intensos y condiciones distintas a las habituales en la Liga MX.

“Afectarnos no, no afecta. Está lindo este tipo de competiciones, está lindo poder medirse, poder crecer, poder mejorar, poder jugar en estos marcos de visitante en todo sentido”, explicó Abreu en conferencia de prensa.

Abreu encuentra una diferencia clara: la contundencia

Para el estratega, el marcador se explicó principalmente por la eficacia frente a la portería. Austin FC aprovechó las oportunidades que generó, mientras Xolos dejó escapar acciones claras que pudieron modificar el rumbo del partido. “El que tuvo eficacia se llevó el partido. Ellos tuvieron chances y las convirtieron, nosotros tuvimos y no las convertimos; en líneas generales ahí estuvo la diferencia en el marcador”, señaló.

Abreu también resaltó la forma en que su equipo manejó la inferioridad numérica. En lugar de lanzarse sin orden en busca del empate, Tijuana mantuvo una estructura que evitó que la diferencia se ampliara. “Lo que valoro es el esfuerzo y el orden que tuvo el equipo. Otros pueden ir a lo loco, querer ir a buscar el empate y comerte seis. Tuvimos un orden, pudimos llegar al gol, convertimos el 2-1, lamentablemente no lo validaron, pero la actitud ante esa adversidad también nos hace crecer mucho”, añadió.

Xolos no subestimó a Austin FC

El técnico dejó claro que la posición de ambos equipos en sus respectivas ligas no modificó la preparación del encuentro. Aunque Tijuana llegó como uno de los mejores conjuntos del torneo mexicano y Austin atravesaba una etapa complicada en la MLS, Abreu pidió afrontar el partido con máxima seriedad. “Lo que más me preocupaba era el tema de la rebeldía ante un equipo que viene mal y que está cuestionado, nosotros no dejarnos llevar por esa situación y plantear el partido como si fueran primeros en el torneo”, comentó.

Abreu sostuvo que Xolos mantuvo el nivel competitivo, pero Austin tuvo el mérito de convertir cuando encontró espacios. “Nuestra realidad de estar primeros en la liga mexicana contra el décimo cuarto de la zona de la MLS no nos hizo subestimar la situación. Tuvieron la virtud y el mérito de generar y convertir, y el fútbol pasa por eso, por la contundencia”, indicó.

La paciencia, una de las virtudes de Tijuana

El entrenador insistió en que el equipo no necesita modificar de raíz su funcionamiento tras la derrota. Considera que la actuación dejó elementos positivos y que el principal trabajo estará en recuperar conceptos y mejorar la definición. “Hay que generar situaciones y convertirlas. Austin las generó y convirtió, nosotros las generamos y no las convertimos”, afirmó.

También destacó el manejo emocional después de quedar en inferioridad numérica. “El equipo tuvo paciencia, tuvo tranquilidad, tuvo manejo para administrar emociones, sobre todo cuando quedamos con un hombre menos para no generar muchos contraataques y tener una desventaja mayor”, explicó.

Abreu vuelve a cuestionar el formato de la Leagues Cup

El técnico de Xolos también analizó el sistema de competencia y reconoció que la Leagues Cup ha evolucionado desde sus primeras ediciones, aunque considera que todavía puede mejorarse. Abreu señaló que uno de los aspectos más particulares del formato es que los clubes mexicanos compiten entre sí indirectamente por un número reducido de lugares, situación que provoca que los resultados de otros representantes de la Liga MX también tengan impacto en las posibilidades de clasificación.

“Es raro, porque estás jugando contra otro país y tratas de ganarle al otro país, pero al mismo tiempo necesitas que pierdan los equipos mexicanos. No es un grupo, estás jugando tres partidos, pero no es de grupo”, explicó.

El uruguayo reconoció como un avance que Toluca y América puedan disputar encuentros como locales en México. “Desde la primera edición a esta se ha mejorado mucho. Toluca va a jugar de local, América está jugando de local y ya empiezan a verse las diferencias que existen cuando tienes que salir”, comentó.

Abreu puso como ejemplo los resultados de los equipos mexicanos en casa y el desgaste que implica viajar constantemente por Estados Unidos. “Nosotros viajamos 10 mil kilómetros y los demás equipos te esperan relajaditos en casa. Pero hay que buscar el lado positivo a este tipo de competiciones, darle visibilidad a los jugadores y oportunidades a los jóvenes”, sostuvo.

Sebastián Abreu propone ampliar los lugares de clasificación

Otra de las modificaciones que el entrenador considera podrían beneficiar al torneo es aumentar el número de equipos que avanzan a la siguiente ronda. “Quizás en vez de cuatro podrían ser ocho los que clasifican por país para que la expectativa sea mayor, porque perder el primer partido hace que los otros encuentros puedan perder importancia por las pocas posibilidades que hay”, explicó.

Para Abreu, mantener vivas las opciones de clasificación durante más tiempo ayudaría a conservar el nivel competitivo y la tensión de cada partido.

El duelo ante San Diego FC toma un valor especial

Xolos tendrá poco tiempo para corregir antes de su siguiente compromiso, pero Abreu ya mira hacia un partido que considera diferente por la cercanía y rivalidad regional entre Tijuana y San Diego. “Tenemos que prepararnos bien para ese partido tan importante ante nuestra gente como es el partido con San Diego, que no es un partido más. San Diego-Tijuana ya tiene tintes en los cuales tenemos que darle un valor extra a la competición”, señaló.

Más allá de las posibilidades matemáticas que tenga Tijuana para avanzar, Abreu aseguró que el encuentro deberá afrontarse con una mentalidad especial. “Independientemente de los puntos o de poder clasificar, ese partido específicamente hay que mentalizarse en jugarlo bien, en meter, en querer y en ganar”, concluyó.

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