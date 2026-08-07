Aston Villa vs Bayern Munich en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Sigue en directo por Claro Sports el partido de preparación entre el campeón de la Europa League y el bicampeón de la Bundesliga

La pretemporada del fútbol internacional vuelve a las pantallas de Claro Sports este viernes 7 de agosto, con el partido entre el Aston Villa y el Bayern Munich. Un duelo entre campeones, ya que el equipo de Dibu Martínez se llevó la Europa League la temporada pasada, mientras que el gigante bávaro es bicampeón reinante de la Bundesliga. Un partidazo que se disputará en Hong Kong y que puedes seguir en nuestra multiplataforma este viernes.

¿A qué hora inicia la transmisión del Aston Villa vs Bayern Munich hoy 6 de agosto?

El partido entre el Aston Villa y el Bayern Munich dará inicio en punto de las 06:00 a.m., tiempo del centro de México, 7:00 a.m. de Bogotá y 9:00 de Buenos Aires.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Además del partido entre el Villa y el Bayern, estos son otros partidos amistosos de clubes que podrás seguir por Claro Sports

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Betis vs Bournemouth | Sábado 8 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas



Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas



Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Inter Milan vs Real Betis | Sábado 15 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:30 horas

Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas



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