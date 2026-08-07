Aston Villa vs Bayern Munich en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026
Sigue en directo por Claro Sports el partido de preparación entre el campeón de la Europa League y el bicampeón de la Bundesliga
La pretemporada del fútbol internacional vuelve a las pantallas de Claro Sports este viernes 7 de agosto, con el partido entre el Aston Villa y el Bayern Munich. Un duelo entre campeones, ya que el equipo de Dibu Martínez se llevó la Europa League la temporada pasada, mientras que el gigante bávaro es bicampeón reinante de la Bundesliga. Un partidazo que se disputará en Hong Kong y que puedes seguir en nuestra multiplataforma este viernes.
¿A qué hora inicia la transmisión del Aston Villa vs Bayern Munich hoy 6 de agosto?
El partido entre el Aston Villa y el Bayern Munich dará inicio en punto de las 06:00 a.m., tiempo del centro de México, 7:00 a.m. de Bogotá y 9:00 de Buenos Aires.
Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora
Además del partido entre el Villa y el Bayern, estos son otros partidos amistosos de clubes que podrás seguir por Claro Sports
- Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
- Betis vs Bournemouth | Sábado 8 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
- Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas
- Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
- Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
- Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
- Inter Milan vs Real Betis | Sábado 15 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:30 horas
- Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas
- Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas