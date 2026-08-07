¿Torneo parejo o desventaja de origen? Los números y las voces tras la logística de la Leagues Cup 2026

Jugadores y entrenadores de la Liga MX y la MLS cuestionan la equidad deportiva del torneo debido a la marcada disparidad en los viajes y la falta de localía para los equipos mexicanos

La Leagues Cup 2026 volvió a encender el debate sobre la equidad deportiva entre la Liga MX y la Major League Soccer. Aunque el certamen presume ser una fiesta binacional en constante evolución, el factor de la localía y las largas distancias de viaje continúan siendo el tema central en los vestidores del fútbol mexicano.

Para los estrategas y futbolistas de la Liga MX, competir lejos de casa no solo impacta en el rendimiento físico, sino también en el vínculo con sus seguidores. La imposibilidad de albergar partidos en sus estadios habituales sigue siendo una asignatura pendiente en el formato del torneo.

“Claro que me gustaría jugar en el Estadio Hidalgo”, declaró Benjamín Mora, el técnico del Pachuca, tras el partido ante FC Cincinnati, en el que cayeron.

En esa misma línea, los futbolistas enfatizan el derecho de la afición local a presenciar este tipo de enfrentamientos internacionales en territorio nacional. “Aparte de la ventaja, creo que nuestra afición en México también merece ver partidos como estos”, aseguró Oussama Idrissi, jugador de los Tuzos.

Un respiro histórico: cuatro partidos en territorio mexicano en la edición 2026

Por primera vez en la historia de la competición, la Leagues Cup abrió la puerta a la localía en México para cuatro de sus 54 partidos programados, distribuidos entre el Estadio Azteca, el Estadio Universitario y el Estadio Nemesio Díez. Clubes como Toluca, América y Tigres aprovecharon esta condición frente a los 50 encuentros restantes celebrados en Estados Unidos y Canadá.

El impacto de jugar como visitante en México es algo que los técnicos de ambos lados de la frontera reconocen abiertamente:

“Les cuesta jugar más acá de visitante”, declaró Antonio Mohamed, el entrenador del Toluca, uno de los equipos que sí jugó en su campo en la capital mexiquense y aprovechó para golear al Seattle Sounders.

Incluso en la MLS, voces autorizadas se han pronunciado a favor de un calendario con traslados más equitativos para ambas directivas. “Mi opinión personal es que, cuando finalmente tomen más decisiones sobre esta Leagues Cup y la hagan más justa para los equipos de la Liga MX, que siempre tienen que viajar, creo que algunos equipos de la MLS también deberían viajar”, dijo Brian Schmetzer, del Seattle Sounders.

“No tengo ego, pero una cosa es jugar en LA y otra en México“, dijo Marc Dos Santos, del LAFC, tras la victoria en penaltis ante las Chivas.

La disparidad en cifras: Los kilómetros no mienten

El análisis logístico de la primera ronda refleja una marcada diferencia en el desgaste físico de los planteles:

14 equipos de la MLS disputan el 100% de la primera ronda en su propio estadio, registrando 0 kilómetros de viaje .

disputan el 100% de la primera ronda en su propio estadio, registrando . 17 de los 18 clubes de la Liga MX superan la barrera de los 5,000 kilómetros recorridos.

El Club Puebla encabeza la lista de desplazamientos del torneo, acumulando 10,250 kilómetros a lo largo de cuatro trayectos aéreos. Esta condición de ventaja local es valorada internamente por los planteles que lograron disputar al menos un encuentro en casa:

“Nos toca un partido en México que es un plus”, aseguró Juan Brunetta, jugador de Tigres, que venció en penaltis al Real Salt Lake en su primer juego y espera un partido en el Volcán en esta fase de grupos.

“Si van allá es diferente. El viaje es muy largo”, agregó Richard Ledezma, jugador nacido en los Estados Unidos y que milita en el Guadalajara.

¿Es la Leagues Cup un torneo justo?

El desgaste no es exclusivo de los clubes mexicanos en esta edición. Tres franquicias de la MLS —Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps y FC Dallas— también cruzaron la frontera con recorridos superiores a los 6,000 kilómetros.

En total, 20 de los 36 clubes participantes superan la cifra de 5,000 kilómetros de viaje en la primera fase. Ante este escenario donde el rendimiento deportivo se cruza directamente con la resistencia logística, queda una interrogante abierta en el balompié norteamericano: ¿Es la Leagues Cup un torneo verdaderamente justo para los equipos de la Liga MX?

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