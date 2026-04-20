Necaxa vs Chivas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 16 de Liga MX 2026

El partido de la penúltima fecha del Clausura 2026 lo podrás disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports

¿Dónde ver el Necaxa vs Chivas de la Liga MX? | Claro Sports

Un partido muy importante y de alto voltaje será el que protagonizarán Necaxa y Chivas en la jornada 16 del Clausura 2026, cuando se enfrenten este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria, en punto de las 21:05 horas de la Ciudad de México y lo podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Para los Rayos es su última llamada para intentar mantenerse con vida en su búsqueda por un lugar a la Liguilla. Marchan en el lugar 11 de la tabla con 17 puntos, a cinco unidades de distancia del octavo puesto (León), por lo que deben ganar sus dos últimos juegos del torneo y esperar una milagrosa combinación de resultados para hacerse del boleto a la Fiesta Grande.

La mala noticia para los de Aguascalientes es que reciben la visita del superlíder Chivas, que con 34 puntos encabeza el campeonato, dispuesto a llevarse la victoria para prácticamente amarrar la cima de cara a la Liguilla. El equipo de Gabriel Milito viene de golear 5-0 al Puebla y buscará mantener el paso arrollador en la penúltima fecha del campeonato.

Estadio lleno para una noche electrizante… 🏟️



¡Nos vemos el miércoles para el #NECvsCHI! 💪#FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/OiONf8lLYs — Club Necaxa (@ClubNecaxa) April 20, 2026

¿Quién transmite en vivo el Necaxa vs Chivas y dónde ver el partido de este 22 de abril 2026?

Necaxa y Chivas prometen un partidazo en el Estadio Victoria. Con realidades completamente opuestas, ambos conjuntos aspiran a sumar los tres puntos que estarán en juego. Los locales para mantener vivas las mínimas esperanzas de calificar, mientras que el Rebaño Sagrado para sumar un triunfo más a su gran torneo, en el que buscan amarrar la posición de honor para la pelea por el título. Así que no te pierdas este duelo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde tendremos las acciones y toda la cobertura.

🇦🇹 Iniciando la última semana de fase regular. pic.twitter.com/fNmKc16DeA — CHIVAS (@Chivas) April 20, 2026

Alineaciones probables del Necaxa vs Chivas para la jornada 16 del Clausura 2026

Martín Varini echará toda la leña al asador en busca del triunfo, por lo que al igual que Grabriel Milito, mandará a la cancha lo mejor que tenga disponible para sumar tres puntos en casa y darle una alegría a su gente.

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón, Francisco Méndez, Raúl Martínez, Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva, Javier Ruiz, Tomás Badaloni y Ricardo Monreal.

Chivas: Tala Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Armando González.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Necaxa vs Chivas

En los cinco enfrentamientos más recientes entre Necaxa y Guadalajara en la Liga MX, el balance favorece ligeramente a las Chivas. El conjunto tapatío ha conseguido tres victorias, mientras que Necaxa suma dos triunfos, en una serie sin empates y con marcadores cerrados en la mayoría de los casos.

En cuanto a los goles, Guadalajara ha sido más productivo al anotar 11 tantos, pero también ha recibido 9 goles por parte de los Rayos. Por su parte, Necaxa registra esos mismos 9 goles a favor y ha permitido 11 en contra, lo que refleja una rivalidad reciente muy pareja, con partidos dinámicos y marcadores ajustados como el 3-2 en dos ocasiones y el 3-1 más reciente a favor del Rebaño.

Jornada 10 | Chivas 3-1 Necaxa | Apertura 2025

Jornada 2 | Necaxa 3-2 Chivas | Clausura 2025

Jornada 13 | Chivas 3-2 Necaxa | Apertura 2024

Jornada 9 | Necaxa 1-0 Chivas | Clausura 2024

Jornada 3 | Chivas 2-0 Necaxa | Apertura 23

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