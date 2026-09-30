Gabinete de crisis en Portugal: reunión de urgencia entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus tras la ruptura en Noruega

El presidente de la Federación de Portugal viaja de urgencia a Suecia para mediar la reunión entre el seleccionador lusitano y CR7

Reunión en Portugal por Cristiano Ronaldo | Cornelius Poppe/NTB via Reuters

El domingo, Cristiano Ronaldo no jugó en el partido de Portugal ante Noruega. El equipo lusitano ganó 2-1 en Oslo, en el primer partido en 18 años que CR7 no pisó el terreno de juego pese a estar disponible. Tras el silbatazo final, el delantero del Al Nassr se vio visiblemente molesto y la tensión aumentó en las horas siguientes.

El martes, en su sede de entrenamiento en Malmo, Suecia, donde preparan su siguiente compromiso de la Nations League que se disputará en Dinamarca, el máximo goleador en la historia de la Seleçao no fue visto en el entrenamiento. Fue el segundo día consecutivo que CR7 no participa en la sesión, lo que llevó a que se convocara al ‘gabinete de crisis’.

Según información del diario portugués A Bola, el martes por la noche se llevó a cabo una reunión de urgencia entre Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus. Pedro Proença, presidente de la Federación de Fútbol de Portugal, viajó para estar presente en esta sesión y fungir como mediador. El citado medio asegura que se aclaró lo sucedido en Oslo, por lo que se calman las aguas al interior del representativo lusitano.

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¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo ante Noruega?

Debido al apretado calendario de esta Fecha FIFA, en el que las selecciones europeas disputan cuatro partidos, Jorge Jesus habría decidido que CR7 no iniciara el partido ante Noruega. El plan inicial era que no tuviera minutos, pero el entrenador habría cambiado de parecer y quería darle media hora de juego al camiseta 7 en la segunda parte.

Ronaldo calentó, pero no ingresó al campo y explotó tras el silbatazo final, yéndose del estadio sin saludar a la afición portuguesa y la situación escaló por la ausencia de CR7 en los entrenamientos.

La situación resulta un tanto inesperada, ya que Jorge Jesus dirigió a Cristiano Ronaldo y el Al Nassr en la temporada 25/26. El entrenador dijo que aceptó ese puesto con el único objetivo de que CR7 sumara su primer título en Arabia Saudita, el cual consiguieron al coronarse en la Saudi Pro League. Tras ello, dio un paso al costado y tomó las riendas de Portugal tras la salida de Roberto Martínez.

¿Cuándo juegan Portugal y Cristiano Ronaldo?

Dejando a un costado el ‘Caso CR7’, Portugal ha comenzado de manera positiva la gestión de Jorge Jesus como DT. Ganaron sus primeros dos partidos dentro del Grupo 4A de la Nations League, superando 1-0 a Gales en Lisboa y 2-1 a Noruega en calidad de visitantes.

El siguiente partido del equipo lusitano está programado para el jueves 1 de octubre ante Dinamarca por la jornada 3 de la UEFA Nations League. El partido daría inicio a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. La Fecha FIFA termina para los lusitanos el domingo 4 de octubre en casa ante la Noruega de Haaland.