La mexicana Fátima Herrera gana la medalla de plata en la Copa del Mundo de Boxeo

La pugilista de San Luis Potosí pierde la final de los 48 kilos por decisión dividida ante Farzona Fozilova

Fátima Herrera se queda con la plata en los 48 kg. | @herrera.fatima.12

La boxeadora mexicana Fátima Herrera consiguió la medalla de plata en la Copa del Mundo de Boxeo disputada en Foz do Iguaçu, Brasil, en la categoría de los 48 kilogramos. La pugilista nacional cayó en la final ante la uzbeka Farzona Fozilova por decisión dividida 4-1, en un tremendo combate dentro del torneo.

El resultado representa la primera presea para México en la Copa del Mundo de Boxeo en este 2026. Herrera logró avanzar hasta la pelea por el título tras una actuación constante a lo largo del certamen, lo que le permitió colocarse entre las mejores exponentes de su división a nivel internacional.

En la final, la mexicana enfrentó un combate que se definió en las tarjetas. Fozilova tomó ventaja en los primeros episodios, mientras que Herrera cerró el último round con mayor iniciativa, en busca de revertir el resultado. Sin embargo, la decisión favoreció a la representante de Uzbekistán por margen de 4-1.

Antes de la final, Herrera aseguró su lugar en la disputa por el oro tras vencer por decisión unánime a la argentina Tatiana Flores en semifinales. Ese triunfo le permitió garantizar medalla y consolidar su desempeño en el torneo celebrado en territorio brasileño.

La participación de Herrera también refleja el trabajo del boxeo mexicano en la rama femenil, que busca presencia en competencias internacionales y resultados en el ciclo olímpico. Su avance hasta la final se suma a los objetivos del equipo nacional en este tipo de torneos.

Con experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora mexicana mantiene su proceso competitivo en el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028. Su actuación en esta Copa del Mundo confirma su presencia en el plano internacional dentro de la categoría de 48 kilogramos.

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