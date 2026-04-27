Amarini Villatoro hace soñar a Cartaginés: el premio extra que busca conseguir

El equipo de Amarini Villatoro ilusiona con un premio internacional inesperado…

Cartaginés intentará dar el golpe ante Herediano | @Cartagines

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro firmó una de las tardes más importantes de su carrera en Costa Rica y puso a Cartaginés en el centro de la escena. El conjunto brumoso no solo aseguró su lugar en las semifinales del Clausura 2026, sino que también dio un paso clave hacia un objetivo aún mayor: clasificar a la Copa Centroamericana, un premio internacional que potencia todavía más la gran campaña del equipo.

La clasificación llegó de manera contundente, con una goleada 5-0 ante Guadalupe en condición de visitante, en el estadio Colleya Fonseca. El equipo de Villatoro resolvió rápidamente el partido con los goles de Fernán Faerrón (9’ de penal), Marcelo Pereira (14’), Juan Carlos Gaete (46’), Ricardo Márquez (59’) y Geancarlo Castro (85’), en una actuación sólida que dejó sin opciones a Alajuelense, eliminado tras no cumplir con su parte.

CM: ¡El verdadero significado de Cartagada! 💪🏻💙



Estamos clasificados a la siguiente ronda 🔥



¡Vamos con todo, brumosos! 💙 pic.twitter.com/al9KyT68My — C.S. Cartaginés (@Cartagines) April 27, 2026

Más allá del boleto a semifinales, lo que realmente ilusiona en Cartaginés es el premio extra internacional. Con esta campaña, el equipo se consolidó en la parte alta de la tabla acumulada y quedó muy bien posicionado para quedarse con uno de los cupos a la Copa Centroamericana 2026, ya sea por clasificación directa o dependiendo del desenlace del torneo. La diferencia de gol favorable y su regularidad lo ponen por delante de rivales directos como Liberia en esta carrera. La única posibilidad de clasificar para los de José Saturnino Cardozo es ser campeones.

En lo inmediato, el desafío será aún mayor. Cartaginés enfrentará a Herediano en semifinales, en una serie que pondrá a prueba el verdadero alcance del proyecto de Villatoro. Del otro lado, Liberia y Saprissa completan el cuadro en una fase final que promete máxima exigencia y alto nivel competitivo.

Para el entrenador guatemalteco, este presente representa mucho más que una buena racha. En su primera experiencia al frente del club, logró consolidar un equipo competitivo, regular y con identidad. Ahora, con el sueño del título y la posibilidad de competir a nivel internacional, Cartaginés atraviesa uno de sus mejores momentos recientes, impulsado por un técnico que ya dejó de ser sorpresa para convertirse en protagonista.

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