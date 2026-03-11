Alajuelense, al límite: la realidad que preocupa tras el empate ante LAFC

La Liga enfrenta un calendario que no da respiro.

La Liga Deportiva Alajuelense logró un resultado muy valioso en su visita al BMO Stadium al empatar 1-1 frente a Los Angeles FC en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El gol de Alejandro Bran en el primer tiempo permitió a los rojinegros llevarse un marcador estratégico para el partido de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde incluso un empate sin goles les bastará para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Sin embargo, detrás de ese resultado positivo se esconde una realidad que preocupa dentro del club: el exigente calendario que está afrontando el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez. Alajuelense ha tenido que competir en el torneo local y en el plano internacional con muy pocos días de recuperación, encadenando partidos, viajes largos y sesiones de entrenamiento limitadas.

El propio presidente del club, Joseph Joseph, explicó el enorme desgaste físico y logístico que tuvo el plantel antes del duelo ante LAFC. Según detalló, los jugadores disputaron un partido por el campeonato nacional en San Carlos y apenas horas después iniciaron el viaje hacia Estados Unidos. “Jugamos en San Carlos el sábado, llegamos a la 1:00 a.m. al CAR, dormimos ahí esa noche, salimos el domingo de Costa Rica para Los Ángeles. Demoramos unas ocho horas en llegar acá, hoy fue un partido intenso, demasiado exigente”, relató el dirigente rojinegro en declaraciones extraídas por futbolcentroamerica.

El desgaste tampoco termina con el empate conseguido en California. Tras el compromiso internacional, el plantel debe regresar inmediatamente a Costa Rica para continuar con el torneo local, lo que implica otro vuelo largo y apenas unos días de recuperación antes del siguiente partido. “Mañana regresamos, otra vez un vuelo largo, y el viernes partido. Es duro, pero los admiro a ellos por esas ganas que le ponen”, expresó Joseph, destacando el esfuerzo del grupo en un calendario que prácticamente no da respiro.

A pesar del panorama exigente, dentro del club intentan mantener la calma y enfocarse en lo deportivo. El propio presidente recordó que la serie aún no está definida y que el equipo deberá completar el trabajo en el Morera Soto si quiere seguir avanzando en la Concachampions.

El exigente calendario de Alajuelense en 2026

Uno de los factores que explica el desgaste del equipo es la gran cantidad de partidos que ha disputado desde el inicio del año entre la Liga Nacional de Costa Rica, Copa Costa Rica y la Copa de Campeones de Concacaf. En pocas semanas, el conjunto manudo ha tenido que afrontar encuentros decisivos tanto en el torneo local como en el plano internacional, además de largos viajes entre compromisos.

A continuación, repasamos todos los partidos que ha disputado Alajuelense en lo que va del 2026:

15 de enero de 2026 | Alajuelense 2-2 Liberia | Fecha 1 Torneo Clausura 2026

| Fecha 1 Torneo Clausura 2026 18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Fecha 2 Torneo Clausura 2026

| Fecha 2 Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Fecha 3 Torneo Clausura 2026

| Fecha 3 Torneo Clausura 2026 24 de enero de 2026 | Alajuelense 1-0 San Carlos | Fecha 4 Torneo Clausura 2026

| Fecha 4 Torneo Clausura 2026 27 de enero de 2026 | Guadalupe 1-3 Alajuelense | Fecha 5 Torneo Clausura 2026

| Fecha 5 Torneo Clausura 2026 3 de febrero de 2026 | Alajuelense 0-1 Liberia | Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (ida)

| Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (ida) 7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Fecha 6 Torneo Clausura 2026

| Fecha 6 Torneo Clausura 2026 10 de febrero de 2026 | Liberia 3-1 Alajuelense | Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (vuelta)

| Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (vuelta) 15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting FC | Fecha 7 Torneo Clausura 2026

| Fecha 7 Torneo Clausura 2026 21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Fecha 8 Torneo Clausura 2026

| Fecha 8 Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Fecha 9 Torneo Clausura 2026

| Fecha 9 Torneo Clausura 2026 3 de marzo de 2026 | Alajuelense 2-0 Cartaginés | Fecha 10 Torneo Clausura 2026

| Fecha 10 Torneo Clausura 2026 7 de marzo de 2026 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Fecha 11 Torneo Clausura 2026

| Fecha 11 Torneo Clausura 2026 11 de marzo de 2026 | LAFC 1-1 Alajuelense | Concachampions 2026 · Octavos de final (ida)

