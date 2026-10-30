¿Cuándo es la final de la Copa Centroamericana 2026? Fechas y dónde ver Alajuelense vs Cartaginés

Conoce las fechas y cómo seguir la definición por el título de campeón en la Copa Centroamericana 2026.

Alajuelense y Cartaginés, por el título en Copa Centroamericana 2026 | Claro Sports

La final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 entre Cartaginés y Alajuelense se jugará el miércoles 2 y el domingo 6 de diciembre. El partido de ida tendrá lugar en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago, mientras que la vuelta se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. Los horarios de ambos encuentros están pendientes de confirmación.

La definición enfrenta al Cartaginés de Amarini Villatoro con el Alajuelense de Óscar Ramírez, en la primera final entre dos clubes costarricenses en la historia de esta competencia. Los brumosos buscarán conquistar el torneo por primera vez, mientras los rojinegros intentarán ganar su cuarto título consecutivo, después de imponerse en las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Centroamericana 2026?

La serie por el título se disputará a ida y vuelta durante la primera semana de diciembre. Cartaginés será local en el primer encuentro y Alajuelense recibirá el compromiso que definirá al campeón. Las fechas corresponden al calendario anunciado para la competencia. La programación horaria deberá ser confirmada por Concacaf.

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Partido Fecha Estadio Horario Cartaginés vs Alajuelense Miércoles 2 de diciembre José Rafael “Fello” Meza, Cartago Por confirmar Alajuelense vs Cartaginés Domingo 6 de diciembre Alejandro Morera Soto, Alajuela Por confirmar

¿Dónde ver en vivo la final entre Alajuelense y Cartaginés?

ESPN y Disney+ son las plataformas de transmisión de la Copa Centroamericana 2026 para Centroamérica, de acuerdo con la información de Concacaf. La señal específica de ESPN y los horarios de cobertura de cada partido deberán confirmarse cuando se publique la programación de la final. Para acceder por streaming será necesario contar con una suscripción de Disney+ que incluya los encuentros.

¿Por qué Alajuelense juega la final de vuelta como local?

Alajuelense obtuvo el derecho de cerrar la final en casa por su mejor rendimiento acumulado en el torneo. Después de vencer a Motagua en la vuelta de semifinales, los rojinegros alcanzaron 17 puntos entre todas las fases, uno más que Cartaginés. Esa diferencia determinó que el campeón se conozca en el Morera Soto.

¿Cómo llegaron Cartaginés y Alajuelense a la final?

Cartaginés eliminó a Olimpia con un marcador global de 3-2, después de ganar 1-0 en el Fello Meza y empatar 2-2 en Tegucigalpa. Previamente, el equipo de Amarini Villatoro había superado a Saprissa por un acumulado de 5-4 en cuartos de final. Los brumosos llegan a su primera final del certamen con cuatro victorias y cuatro empates en ocho presentaciones. Alajuelense consiguió su cuarta clasificación consecutiva a la final al superar a Motagua por un global de 2-1. Tras el empate sin goles en Honduras, ganó la vuelta en el Morera Soto con anotaciones de Juan Añor y Creichel Pérez. En cuartos había dejado en el camino a Marathón por un acumulado de 5-3.

¿Qué obtiene el campeón de la Copa Centroamericana 2026?

Además del título regional, el campeón ingresará directamente a los octavos de final de la Concachampions 2027. Tanto Alajuelense como Cartaginés ya tienen asegurada su participación en el torneo continental por haber alcanzado las semifinales de la Copa Centroamericana; la final determinará cuál recibirá ese beneficio adicional.

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