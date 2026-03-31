Alajuelense no lo duda y toma la decisión más importante con Ronaldo Cisneros

La definición se da en un contexto donde el club manudo debía resolver varias situaciones contractuales.

El delantero mexicano seguirá siendo manudo | @ldacr

La Liga Deportiva Alajuelense continúa avanzando en la planificación de su plantel en un tramo decisivo de la temporada. El club rojinegro trabaja en la definición de contratos y en la base que sostendrá su proyecto deportivo a corto y mediano plazo.

Según información de ESPN, la institución llegó a un acuerdo para renovar a Ronaldo Cisneros por dos temporadas más. De esta manera, el delantero mexicano seguirá vinculado al equipo más allá del cierre del actual torneo.

La decisión se da en un contexto donde el club debía resolver varias situaciones contractuales. La continuidad de Cisneros era uno de los puntos abiertos, considerando que su vínculo anterior tenía fecha cercana de finalización. Con este movimiento, Alajuelense gana estabilidad en una posición clave.

Desde su llegada en agosto de 2025, el atacante ha tenido presencia constante en el equipo. Su participación regular lo ha mantenido como una alternativa frecuente dentro del esquema, sumando minutos en distintas competencias.

En términos estadísticos, Cisneros acumula 37 partidos disputados y 13 goles anotados. Estos registros reflejan un aporte sostenido en ofensiva, siendo parte activa del funcionamiento colectivo del equipo.

La renovación también responde a la necesidad de sostener una base definida de jugadores. Alajuelense busca consolidar su estructura para competir con continuidad en los próximos torneos.

Además, el club evalúa otros casos dentro del plantel y del cuerpo técnico. En ese escenario, asegurar la permanencia del delantero representa un avance dentro de la planificación general.

Con este acuerdo, los manudos dan un paso en la construcción de su futuro inmediato. La continuidad de Cisneros se suma a otras decisiones que marcarán el rumbo deportivo en el corto plazo.

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