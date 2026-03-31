Bosnia enciende Bilino Polje en duelo clave ante Italia

Espectacular recibimiento para jugarse el boleto a la Copa del Mundo de 2026

El Estadio Bilino Polje fue escenario de un ambiente imponente en la previa del duelo entre Bosnia e Italia por el Repechaje de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. La afición local respondió con un recibimiento que transformó los alrededores del inmueble en una escena cargada de intensidad, con miles de seguidores acompañando la llegada de su selección en un momento decisivo.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo el apoyo se extendió más allá del estadio, con bengalas encendidas incluso en edificios cercanos, iluminando la ciudad y marcando el tono de una noche clave. Bosnia se juega su última oportunidad de clasificar al Mundial y el respaldo de su gente ha quedado reflejado en un entorno que presiona desde antes del silbatazo inicial.

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