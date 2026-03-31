Antigua GFC vs Mictlán en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua Mictlán, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Mictlán se enfrentan en un duelo clave de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido con objetivos muy distintos pero igual de urgentes. El conjunto colonial busca asegurar su lugar en la zona de clasificación, mientras que los visitantes quieren seguir consolidando su levantada y alejarse definitivamente de la lucha por el descenso en la tabla acumulada.

Antigua GFC llega con 21 puntos y se ubica en la octava posición, producto de cinco triunfos, seis empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia viene de caer 2-1 ante Mixco en la última jornada, resultado que cortó una racha positiva de siete partidos sin perder. Tras un inicio irregular de torneo, los coloniales necesitan volver al triunfo para no complicarse en la pelea por ingresar a los playoffs, donde buscarán defender su condición de campeón.

Por su parte, Mictlán suma 24 unidades y se encuentra en la sexta posición, con un registro de siete victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo de Gabriel Álvarez atraviesa un gran momento, ya que viene de vencer 1-0 a Cobán Imperial y acumula tres triunfos consecutivos, además de cinco en sus últimos seis partidos. Este repunte también se refleja en la tabla acumulada, donde ya es séptimo con 48 puntos y logró tomar distancia respecto a la zona de descenso, actualmente ocupada por Guastatoya y Achuapa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua GFC vs Mictlán de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Mictlán está programado para el miércoles 1 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Mictlán hoy

Antigua GFC y Mictlán no cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 17 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC: Estuardo Sicán; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva; Jimmy Ruiz, Brandon de León, Enrique Camargo, Brayam Castañeda; Andris Herrera y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Mictlán: John Faust; William Ramírez, Richard Monges, Bryan Menéndez; Juan Carlos Escobar, Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Brandon Rivas; William Fajardo, Julio César Rodríguez y Sebastián Colón. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Mictlán en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Mictlán:

15 de febrero de 2026 | Mictlán 0-0 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de octubre de 2025 | Mictlán 1-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Antigua GFC 2-0 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 18 de marzo de 2017 | Antigua GFC 2-3 Mictlán | Torneo Clausura 2017

| Torneo Clausura 2017 22 de enero de 2017 | Mictlán 0-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2017

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