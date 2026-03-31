Marruecos aprovecha su contundencia y le pega a Paraguay de cara al Mundial 2026

El cuadro africano dominó el encuentro disputado en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens

Marruecos y Paraguay protagonizaron un duelo intenso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, en un partido que terminó 2-1 a favor del conjunto africano y que fue de menos a más, con emociones en los minutos finales. Durante la primera mitad, ambos equipos apostaron por el orden defensivo, con pocas llegadas claras y varias faltas que cortaron el ritmo del encuentro.

Paraguay tuvo las opciones más claras en ese tramo inicial, con intentos de Damián Bobadilla y Juan José Cáceres que exigieron al fondo marroquí. Por su parte, Marruecos generó peligro con remates lejanos y aproximaciones por las bandas, aunque sin precisión en la definición.

El segundo tiempo cambió el panorama de forma inmediata. Apenas al minuto 48, Bilal El Khannouss abrió el marcador con un remate preciso al ángulo tras un servicio de Achraf Hakimi, adelantando a Marruecos en un momento clave del partido.

La ventaja se amplió al 53’, nuevamente con participación de Hakimi, quien lideró un contragolpe que terminó con la definición de Neil El Aynaoui dentro del área. Marruecos tomó control del juego y parecía encaminar una victoria cómoda.

Paraguay no bajó los brazos y comenzó a generar peligro constante. Gustavo Gómez tuvo dos oportunidades claras de cabeza que fueron contenidas por la defensa y el arquero, mientras que Julio Enciso probó desde fuera del área sin éxito.

El conjunto sudamericano estuvo cerca de descontar al minuto 85, cuando Omar Alderete marcó, pero la jugada fue anulada tras revisión del VAR por fuera de juego. La insistencia paraguaya se mantenía, aunque el tiempo comenzaba a jugar en su contra.

La recompensa llegó al 88’, cuando Gustavo Caballero apareció dentro del área para rematar de cabeza tras un centro de Juan José Cáceres, acercando a Paraguay en el marcador y encendiendo los minutos finales.

En el cierre del encuentro, Marruecos resistió la presión con faltas tácticas y manejo del balón en zona defensiva. El marcador final de 2-1 dejó sensaciones positivas para ambos equipos en su preparación mundialista, con Marruecos mostrando contundencia y Paraguay capacidad de reacción.

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