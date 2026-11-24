Cierran de visita contra San Carlos.

Alajuelense define su futuro. | X: @ldacr

El Torneo Clausura 2026 de Costa Rica definirá entre el 27 y el 28 de noviembre a sus cuatro semifinalistas y los cruces de la siguiente instancia. La jornada 18 marcará el cierre de la fase regular, con Saprissa, Cartaginés y Sporting FC ya clasificados. La gran incógnita está en el último boleto, que disputarán Alajuelense y San Carlos en un enfrentamiento directo.

Alajuelense llega cuarto con 29 puntos, mientras que San Carlos suma 27, una diferencia que deja abierta la clasificación hasta el último partido. Ambos se medirán el sábado 28 en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde los norteños buscarán aprovechar el respaldo de su público para desplazar a los manudos y quedarse con el lugar disponible.

Las cuentas son claras: Alajuelense avanzará si gana o empata, mientras que San Carlos necesita obligatoriamente una victoria. Un triunfo local llevaría a los norteños a 30 unidades y dejaría a los rojinegros con 29, fuera de las semifinales. Para la Liga, en cambio, sumar al menos un punto será suficiente para conservar la cuarta posición y seguir en carrera por el título.

Contar con dos resultados favorables representa una ventaja para Alajuelense, aunque también plantea el desafío de administrar el encuentro sin quedar condicionado por el empate. San Carlos conoce de antemano la necesidad de buscar los tres puntos, pero deberá equilibrar esa ambición con el cuidado defensivo. La manera de manejar la presión puede ser determinante en un duelo sin margen para corregir después.

En la parte alta tampoco está resuelto el orden definitivo. Saprissa y Cartaginés comparten la cima con 34 puntos, mientras que Sporting FC los sigue con 33, por lo que los tres conservan posibilidades de terminar primeros. Los morados cuentan con la ventaja de su diferencia de gol, de +18, aunque deberán respaldar esa posición con un buen resultado en el cierre.

La ubicación final tendrá incidencia directa en el camino hacia el campeonato. El primero enfrentará al cuarto y el segundo se medirá con el tercero, con los dos mejores de la fase regular disputando la vuelta de sus semifinales como locales. Así, además de conocer a su adversario, los equipos buscan asegurar la posibilidad de resolver esas eliminatorias ante su público.

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, Saprissa se enfrentaría a Alajuelense y Cartaginés jugaría contra Sporting FC. Sin embargo, ninguno de esos cruces está confirmado: tanto el liderato como el cuarto puesto pueden cambiar durante la última fecha. El ganador de la pelea entre manudos y norteños deberá esperar también para conocer a su rival.

Los tres aspirantes al liderato cerrarán como locales: Saprissa recibirá a Inter San Carlos, Cartaginés a Pérez Zeledón y Sporting FC a Puntarenas. Todos tendrán la oportunidad de defender sus aspiraciones ante su gente, mientras en el Carlos Ugalde Álvarez se resolverá la última clasificación. El Clausura llegará así a una jornada final con dos focos de tensión: quién termina en la cima y quién consigue mantenerse en la disputa del título.

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