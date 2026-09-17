En llamas: el furioso cruce entre Wilmar Roldán y Abel Ferreira en Copa Libertadores

El árbitro colombiano protagonizó un tenso momento con el entrenador de Palmeiras, a quien expulsó en la etapa complementaria.

Expulsión de Wilmar Roldán | Captura: transmisión oficial

Palmeiras rozó la eliminación, pero logró reponerse y avanzó a semifinales ante Liga de Quito en suelo ecuatoriano. Parecía quedarse afuera en los minutos finales, ya que se complicó la vida en una serie que tenía prácticamente resuelta. Lo ganaba 1-2 cerca del final, pero el cuadro anfitrión marcó dos goles en tiempo récord y forzó los penales.

Todo se resolvió desde los doce pasos. El ‘Verdao’ sacó la categoría y derrotó 4-3 a su rival para volver a instalarse en semifinales. El partido tuvo de todo: drama, tensión, goles agónicos y hasta choques durísimos. Un duelo exigente en todo sentido para Wilmar Roldán, árbitro colombiano que impartió justicia en la revancha de cuartos de final.

Roldán dirigía un duelo especial para su carrera. Según el estadígrafo Álvaro Hincapié, el colegiado llegó a 140 cotejos en Copa Libertadores. Es el único del país en llegar a la anhelada cifra, alargando su récord en la competencia.

El choque entre Roldán y Abel Ferreira

Fue un duelo bravo desde lo disciplinario. Aunque firmó una buena calificación, no quedó en blanco ante la necesidad de sacar una tarjeta roja que condicionó a Palmeiras. El cafetero mandó al paredón a Abel Ferreira, técnico del equipo paulista, quien suele vivir este tipo de partidos con mucha intensidad.

Ferreira le protestó fuerte a Roldán por una infracción que no pitó. El técnico se salió de su zona habilitada, desatando la vehemente respuesta de Roldán al sacarle la tarjeta roja de inmediato. Los gestos del juez lo dicen todo cerca de los 68 minutos de compromiso.

ROLDÁN SIENDO ROLDAN

En LDQ vs PALMEIRAS de Libertadores el árbitro Roldán expulsó al técnico Abel Ferreira por protestarle, pero el juez paisa fue agresivo con el entrenador, al mostrarle la roja lo encaró y le gritó ¡FUERA! “Bueno mostrar autoridad pero no ser autoritario” pic.twitter.com/qTDSyl8kDQ — Jose Borda (@Borda_analista) September 17, 2026

La roja no le permitió a Ferreira estar con sus dirigidos rumbo a la tanda de penales. Posiblemente se le venga una sanción económica, además del castigo por un partido sin dirigir rumbo a las semifinales del certamen continental. Ese será un dolor de cabeza a tratar en las próximas semanas.

Por lo pronto, Palmeiras sabe que enfrentará a Fluminense en la llave de cuatro mejores de la competencia. Sigue latente el sueño de lavarse la cara tras el último subcampeonato del ‘Verdao’, llamado a dar la vuelta olímpica y quitarse la espina de encima.

Te puede interesar: